Laura Dahlmeier verewigt sich zum sechsten Mal im Goldenen Buch 

Sie ist Sportlerin durch und durch. Zahlreiche Erfolge hat Laura Dahlmeier gefeiert. Jetzt wurde ihr eine Ehre zuteil - wieder einmal.

Garmisch-Partenkirchen – Dr. Sigrid Meierhofers Tochter hat es schon damals gewusst. In der 5. Klasse drückte die Jüngste der drei Kinder der SPD-Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen mit der späteren Biathlonkönigin Laura Dahlmeier die Schulbank. „Die wird mal Olympiasiegerin“ – das war ihre Vorhersage. Goldrichtig lag sie damit. Als Meierhofer diese Anekdote bei der kleinen Feierstunde im Garmisch-Partenkirchner Landratsamt erzählt, muss die mehrfache Olympiasiegerin lachen: „Echt oder?“

Am Montag hat sich die 26-Jährige definitiv zum letzten Mal als Wintersportlerin eingetragen. Zum sechsten Mal ins Goldene Buch der Marktgemeinde, mehrmals ist sie auch im Buch des Landkreises verewigt – das versicherte Landrat Anton Speer (Freie Wähler). Dort ist sie in illustrer Gesellschaft, steht neben Namen wie Barack Obama oder Angela Merkel.

Laura Dahlmeier jetzt ohne Skier unterwegs

Dass Dahlmeier nicht noch einmal in den Genuss kommt, da ist sich der Landrat nicht so sicher. Schließlich hat er die Pressemeldungen der vergangenen Tage verfolgt. „Dann vielleicht als Bergläuferin“, spekuliert er. Schließlich startet Dahlmeier statt in den wohlverdienten sportlichen Ruhestand demnächst in enorme Höhen, und zwar wörtlich: Sie wird am 16. November in Argentinien bei der Berglauf-Weltmeisterschaft für Deutschland an den Start gehen.

Über ihre Wintersportkarriere konnten alle Anwesenden eine Geschichte beisteuern. So auch Fritz Dopfer. Der Skigau-Vorsitzende dankte der Ausnahme-Biathletin für „die vielen Gänsehaut-Momente“. Dahlmeier gewann unter anderem sieben Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften, 20 Weltcup-Einzelrennen und den Gesamtweltcup der Saison 2016/17. Ihre größten Erfolge waren zweimal Gold und einmal Bronze bei Olympia 2018 in Südkorea.