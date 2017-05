Rollerfahrerin nach Kollision mit Lkw verletzt

Mittelschwere Verletzungen hat sich eine Garmisch-Partenkirchnerin bei einem Unfall auf der St.-Martin-Straße zugezogen. Ein Lkw-Fahrer hatte sie beim Wenden übersehen.

Mittelschwere Verletzungen hat sich eine 55-jährige Garmisch-Partenkirchnerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag auf der St.-Martin-Straße zugezogen. Die Frau war gegen 12.15 Uhr mit ihrem Roller auf der linken Fahrspur in Richtung Westen unterwegs, als ein 51-jähriger Autofahrer aus Laaber in der Oberpfalz, der rechts neben ihr fuhr, seinen Lastwagen an der Kreuzung Klammstraße wenden wollte und dazu sein Fahrzeug nach links lenkte. Dabei übersah er nach Angaben der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen den Roller und touchierte diesen.

Die Fahrerin kam durch den Zusammenstoß zu Fall und prallte auf die Fahrbahn. Dabei zog sie sich mittelschwere Verletzungen unter anderem an beiden Beinen zu und musste von den Rettungssanitätern zur Behandlung in das Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert werden.

