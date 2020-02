Mann (24) dreht im Lokal durch: Er schlägt und beißt die Wirtin 

Richtig ausgetickt: Ein junger Mann ist eine Wirtin körperlich angegangen. Dabei hatte sie es zuvor nur gut mit ihm gemeint.

Garmisch-Partenkirchen - Völlig ausgerastet ist am vergangenen Donnerstag ein 24-jähriger Mann aus Garmisch-Partenkirchen in einem Lokal am Rathausplatz in Garmisch-Partenkirchen. Als die Wirtin dem stark alkoholisierten Mann das nächste Getränk verweigerte, schlug er ihr der Polizei zufolge mit der Faust mitten ins Gesicht und biss ihr in das rechte Bein. Der junge Mann muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

