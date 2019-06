Aggressiver Mann wird festgenommen - dann flutet er seine Zelle

Zuerst greift er vor einem Schnellrestaurant eine Gruppe von Österreichern an, dann rastet ein 24-Jähriger in seiner Zelle völlig aus.

Garmisch-Partenkirchen - Ein 24-jähriger Landsberger ist an einem Schnellrestaurant in der Hauptstraße in Garmisch-Partenkirchen gegenüber einer österreichischen Personengruppe handgreiflich geworden. Es kam bei dem Gerangel in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu leichten Verletzungen.

24-Jähriger rastet in Garmisch-Partenkirchen aus: Nach Festnahme flutet er seine Zelle

Beamte der Polizeiinspektion (PI) Garmisch-Partenkirchen und der Bundespolizei fesselten den aggressiven Mann und nahmen ihn fest, um weitere Handgreiflichkeiten zu verhindern. Er leistete dabei massiven Widerstand. Im Haftraum der PI verstopfte er dann die Toilette und überflutete so die Zelle.

Ob ein Wasserschaden am Gebäude entstanden ist, muss noch abgeklärt werden. Der Landsberger muss sich jetzt wegen diverser Straftaten verantworten.

