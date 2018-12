Mehr Geld fürs Straßenkunstfestival in Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen unterstützt das Straßenkunstfestival in der historischen Ludwigstraße in Zukunft mit 25 000 Euro. Die Veranstaltung ist in Dimensionen vorgestoßen, die die Werbegemeinschaft „Partenkirchen erleben“ nicht mehr alleine stemmen kann. Sie benötigt professionelle Hilfe. Und die kostet Geld.

Garmisch-Partenkirchen – Im Ortsteil Partenkirchen rührt sich wieder was. Das soll so bleiben, wenn es nach Franz Kässer geht. Der Vorsitzende der Werbegemeinschaft „Partenkirchen erleben“ tut alles, um der historischen Ludwigstraße jene Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie verdient. Das Straßenkunstfestival ist ein Projekt von mehreren, das dazu einen großen Teil beiträgt. Die Veranstaltung mit Artisten und Musikern aus ganz Europa, die heuer Kässer zufolge 11 000 Besucher mobilisiert haben, die sich von den Künstlern bestens unterhalten fühlten, ist in den vergangenen Jahren derart gewachsen, dass es der Verein in Zukunft nicht mehr allen stemmen kann. Weder personell noch finanziell.

Der Markt Garmisch-Partenkichen unterstützt die Werbegemeinschaft bislang mit 10 000 Euro. Ein Betrag, der offenbar nicht mehr ausreicht. Kässer und seine Mitstreiter hatten einen Antrag an die Gemeinde gestellt, mit dem sich der Finanzausschuss in der vergangenen Woche beschäftigte. Sie hielten eine Summe, die sich zwischen 15 000 und 25 000 Euro bewegt, für angemessen. In diesem Jahr musste die Werbegemeinschaft 6 000 Euro zuschießen. „Das war unser Minus“, teilte Kässer den Gemeinderäten mit. „Doch das war es uns wert, weil es eine tolle Werbegeschichte ist.“ Allein 12 000 Euro kostete die österreichische Agentur „Zeitenwanderer“ von Tobias Hundertpfund, die Kässer zufolge „die Künstler besorgt“.

Ob es möglich ist, die Gastronomie mit ins Boot zu holen, wollte Mechtild Morhart (SPD) wissen. Eher nicht. Man habe 13 Wirte zu einer Besprechung eingeladen, antwortete Kässer, nur einer sei gekommen. Die Gastronomie sei nicht in der Lage, den Besucheransturm zu bewältigen. In der Vergangenheit habe man Streetfood hinzugenommen. „Wir müssen doch schauen, dass die Leute satt werden“, erklärte Kässer. Doch nicht nur die Kosten, die sich summasummarum auf 41 000 Euro belaufen, wachsen „Partenkirchen erleben“ über den Kopf. Sondern auch die Organisation ist in Dimensionen vorgestoßen, die die Werbegemeinschaft überfordert. „Die wollen wir in Zukunft komplett nach außen vergeben“, sagte der Vorsitzende der Werbegemeinschaft.

Unterstützung für mehr Geld gab’s vor allem von Vize-Bürgermeister Wolfgang Bauer (CSU), der das Straßenkunstfestival eine „tolle Veranstaltung“ nannte. Bauer, in dessen Verantwortung auch die öffentliche Ordnung fällt, ließ allerdings wissen, dass man einige Standorte „nicht mehr zulassen“ könne. Die Finanzausschuss-Mitglieder, die manchmal mit Geld knausern, zeigten sich diesmal großzügig und genehmigten mit 11:0-Stimmen 25 000 Euro. „Zweckgebunden“, sagte Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD).