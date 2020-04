Mehr Sicherheit für Radfahrer: 16 Trixi-Spiegel in Garmisch-Partenkirchen installiert

Der Tote Winkel ist gefährlich. Der Trixi-Spiegel hilft, dass Lkw-Fahrer ihre Umgebung besser im Blick haben. Einige Exemplare gibt‘s jetzt in Garmisch-Partenkirchen.

Garmisch-Partenkirchen – Im Ortsbereich von Garmisch-Partenkirchen sorgen jetzt 16 Trixi-Spiegel für mehr Sicherheit an Kreuzungen. Die orange eingefassten Konvexspiegel ermöglichen Lkw-Fahrern, ihre Umgebung besser zu überblicken und somit auch Radfahrer zu sehen, die sich im sogenannten Toten Winkel neben dem Fahrzeug befinden.

Erfunden hatte den Trixi-Spiegel der ehemalige Bürgermeister von Seehausen, Ulrich Willburger. Dessen Tochter, deren Namen die Erfindung trägt, wurde 1994 bei einem Abbiegeunfall von einem Lkw schwer verletzt. „Die Trixi-Spiegel bedeuten ein großes Plus an Sicherheit für die Radfahrer“, betont Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) erfreut. Die Aktion war möglich, da eine Bürgerin der Marktgemeinde 18 Exemplare dieser Spiegel gespendet hat. Die zwei fehlenden werden nach Abschluss der Straßen-Umbauarbeiten an der Kreuzung Schorn-/Hauptstraße in Partenkirchen angebracht.