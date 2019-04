Monatstickets in der Tiefgarage Partenkirchen sind Geschichte: Jetzt gilt ein neues Tarif-Modell 

Das Monatsticket für die Tiefgarage Partenkirchen ist Geschichte. Stattdessen bietet der Markt nun ein Wochenticket für 25 Euro an. Die bisherigen Nutzer sind von diesem Modell noch nicht überzeugt.

Garmisch-Partenkirchen – Zwei Faktoren haben um den Jahreswechsel bis weit in den Januar hinein zum Kollaps in der Partenkirchner Tiefgarage gesorgt: Schneemassen und viele Touristen. Die Folge: Monatsticket-Inhaber fanden keine Stellflächen mehr und beschwerten sich logischerweise im Rathaus. Der Ordner, den Ordnungsamtsleiter Wolfgang Berger am Mittwochabend im Hauptausschuss präsentierte, quillt über. Ende Januar hatten sich die Kommunalpolitiker erstmals mit dem Thema befasst und kurzerhand die Monatstickets abgeschafft. Was wiederum für einen Aufschrei der Empörung und heftigen Widerstand unter den Nutzern hervorgerufen hat. Etliche von ihnen verfolgten auch die neuerliche Debatte im Rathaus und machten ihrem Unmut durchaus Luft. Für Christian Langhorst war die Diskussion „eine reine Farce“.

Mehr zum Thema: Nächste Runde im Tiefgaragen-Zwist: Partenkirchner Initiative setzt ein Zeichen

Monatstickets, auf die der Rechtsanwalt und weitere Nutzer wieder gehofft hatten, gibt es nicht mehr. Dieses Zahl-Modell ist endgültig Geschichte. Künftig stehen ein Tagesticket für 5 und ein Sieben-Tages-Ticket für 25 Euro zur Verfügung. Das segnete das Gremium mit 7:1-Stimmen ab. Dagegen votierte Zweiter Bürgermeister Wolfgang Bauer (CSU), der 20 Euro empfahl, da die Automaten jeweils nur einen Schein annehmen können und im Gegenzug nur Münzgeld herausgeben. „Man stelle sich das einmal bei einem 50-Euro-Schein vor“, meinte Bauer. Nachdem an diesen mittlerweile aber auch mit EC-Karten gezahlt werden kann, sahen seine Ausschuss-Kollegen keine Veranlassung dazu.

Keine Parkplätze für Dauerparker möglich

Mit diesem neuen Tarif-Modell, das aufs Jahr umgerechnet mit 1300 Euro zu Buche schlägt – zum Vergleich: bisher kostete ein Monatsticket 40 Euro, was 480 Euro pro Jahr entspricht –, hoffen die Kommunalpolitiker einem Missbrauch der Tiefgarage vorzubeugen. In der Vergangenheit wurde diese nämlich häufig als Abstellmöglichkeit für Fahrzeuge ohne Versicherungsschutz oder nur mit Saison-Kennzeichen, für Anhänger oder für längere Auslandsaufenthalte genutzt. Auch Obdachlose hatten sich schon einmal im zweiten Untergeschoss einquartiert. Berger berichtete zudem „von einem Wagen mit fragwürdigen Bildern, in dem auch noch jemand gewohnt hat“. Diese abzuschleppen, „ist ein Problem“, betonte der Ordnungsamtschef. Drei Stunden habe der letzte Einsatz gedauert.

Das könnte Sie auch interessieren: Protest gegen Tiefgaragen-Entschluss: Beschwerdebrief an die Gemeinde verfasst

All das ist nichts Neues für Langhorst, der die Tiefgarage seit 2012 nutzt. Immer wieder waren im unrechtmäßig abgestellte Fahrzeuge aufgefallen, immer wieder hatte er seine Beobachtungen samt Fotos auch ans Rathaus weitergeleitet. Leider ohne Erfolg. „Über Jahre hinweg hat sich niemand um die Tiefgarage gekümmert“, bedauert er. Erst jetzt nach den massiven Beschwerden hätten sich die Kommunalpolitiker der Sache angenommen. Und mit ihrer Hau-Ruck-Aktion im Januar erbitterten Widerstand hervorgerufen.

Lesen Sie auch: Tiefgarage in Partenkirchen: Jetzt gibt‘s Signale der Entspannung

Die Möglichkeit, Plätze für Dauerparker auszuweisen, besteht an der Badgasse allerdings nicht. Bauer verwies auf die Zuschussbindung, die noch bis 2027 gilt. Der Bau war schließlich großzügig gefördert worden, um die 37 Stellflächen, die bei der Umgestaltung des Partenkirchens Zentrums verschwunden waren, zu kompensieren. Die weiteren 120 Plätze, ebenfalls kräftig bezuschusst, „sollten der Belebung der Ludwigstraße dienen“, erinnerte sich Walter Echter (CSB). Das Dilemma, dass es an den Häusern in dem historischen Viertel kaum Parkmöglichkeiten gibt, sei damals nicht ausschlaggebend gewesen.

Viele der Anwohner genau wie Mitarbeiter von Gastronomie und Einzelhandel sind es aber, die das Angebot tatsächlich nutzen. Ob sie sich die neuen Tarife leisten können, bleibt abzuwarten. Und wenn, unterm Jahr finden sie problemlos einen Platz. Kritisch wird’s erst wieder, wenn Schneemassen und viele Touristen dazukommen.