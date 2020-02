Müllfrevel am Friedhof: Wer räumt das jetzt auf?

Ein Umweltfrevler hat seinen Müll einfach gegenüber des Partenkirchner Friedhofs entsorgt. Wohl ein Anreiz für andere, sich ebenfalls an der illegalen Deponie zu beteiligen. Denn der Müllberg wächst und wächst, wird täglich größer. Anwohner und Gäste sind verärgert, denn die große Frage ist nun: Wer räumt das auf?

Garmisch-Partenkirchen – Nehmen wir an, eine Person schmeißt ihren Müll über den Zaun in den Garten seines Nachbarn. Bleibt die Szene unbeobachtet und liegen keine Beweise vor, ist das Resultat bitter: „Der Müll gehört jetzt dem Nachbarn“, formuliert Rathaussprecher Martin Bader treffend.

Im konkreten Fall ist der geschädigte Nachbar die Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Unbekannte haben an der Bundesstraße 2 auf Höhe des Partenkirchner Friedhofs ihren Hausmüll einfach auf einem öffentlichen Parkplatz entsorgt. Da sich auch Sperrmüll darunter befindet, der eigentlich kostenpflichtig entsorgt werden müsste, braucht man nur eins und eins zusammenzählen, um auf das Motiv der Schweinerei zu kommen. Über Wochen ist der Haufen aus Plastik, Holz und Kartonagen sogar noch gewachsen, stellte eine Mitarbeiterin eines anliegenden Betriebs jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit fest. Augenscheinlich empfanden auch andere den Haufen als gute Möglichkeit, sich bequem und vor allem kostenlos von ihrem Abfall zu trennen. Die Angestellte fotografierte den traurigen Anblick und stellte in den sozialen Medien öffentlich die Frage, wer denn jetzt für die Entsorgung des wachsenden Müllbergs verantwortlich sei.

Wer kommt für illegale Müllentsorgung auf? Die Antwort ist hoch komplex

Das ist alles andere als klar. Die Zuständigkeit entpuppt sich nach tiefere Recherche als hoch komplex. Deshalb hat Bader mit seinem Beispiel um Nachbars Garten nicht unrecht. Solange der Entsorger nicht gefunden wird, gibt es an besagter Stelle in Partenkirchen gleich mehrere potenzielle ungewollte „Besitzer“ der illegal abgeladenen Fracht.

„Die Sammelstellen an dem Ort unterliegen einer Sondernutzungserlaubnis“, sagt Bader. Das bedeutet, das gleich mehrere Besitzer die Container auf dem Grundstück der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen offiziell gepachtet haben. „Sie sind damit verpflichtet, für einen sauberen Bereich zu sorgen.“ Allerdings nur, wenn „ein räumlicher und sachlicher Zusammenhang mit der unerlaubten Ablagerung hergestellt werden kann.“ Wäre also der Müllberg unmittelbar an den Glascontainern oder würde es sich um Glasflaschen handeln, gehörte der Unrat den Gemeindewerken. Das ist allerdings nicht der Fall, wie eine Sprecherin mitteilt. Allerdings liegt er auch nicht nah genug an den Altkleider-Sammelstellen. Diese gehören Privatunternehmen sowie ehrenamtlichen Institutionen. Auch hier kann kein Zusammenhang hergestellt werden.

Also kommt letztlich nur einer auf: der Steuerzahler. Die Gemeinde muss nun Bauhof-Mitarbeiter schicken, die den Umweltfrevel beseitigen. Ob sie Anzeige erstatten, ist noch offen. „Den oder die Täter zu finden, gestaltet sich als schwierig“, sagt Josef Grasegger, Sprecher der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Nur in den seltensten Fällen sind Umweltsünder ungeschickt genug und hinterlassen im Müll Briefe oder Anschreiben mit vollem Namen und Adresse. Deshalb käme es selten zur Anzeige. Die darf allerdings jeder stellen, der Umweltfrevel beobachtet.

