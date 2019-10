Nach Anschlag auf Synagoge: Mahnwache am jüdischen Denkmal angemeldet

Es ist ein klares Nein, das die Organisatoren der Mahnwache zum Ausdruck bringen wollen. Nein zu Rechtsextremismus. Und ein deutliches Ja zu den demokratischen Grundwerten.

Garmisch-Partenkirchen – Es ist ein Skandal, sagt Dorothée Sührig, „dass 2019 in Deutschland jüdische Gemeinden und Synagogen bewacht werden müssen“. Und eine Tragödie, wenn diese angegriffen werden, fehlt diese Sicherheitsvorkehrung. Der Schock über das, was sich am Mittwoch in Halle ereignet hat, sitzt tief. Ein Mann feuerte erst Schüsse auf eine Synagoge, dann auf einen Dönerimbiss. Zwei Menschen starben im Kugelhagel, weitere wurden verletzt. Eine Tat, die Sührig nicht stillschweigend hinnehmen will. Gemeinsam mit Partei-Vertretern, darunter Elisabeth Koch (CSU), Lilian Edenhofer (Freie Wähler) und Robert Allmann (SPD), organisiert die Grüne für Samstag, 12. Oktober, eine Mahnwache vor dem jüdischen Denkmal am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen.

Sie alle sind klare Gegner des spürbaren Rechtsrucks in Deutschland. Bereits bei Besuchen des AfD-Spitzenpersonals im Landkreis gingen sie auf die Straße, um sich für die Grundpfeiler der Demokratie stark zu machen. Hass, Hetze, Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit – „das wollen wir nicht“, betont Sührig. Deshalb ist es ihr und ihren Mitstreitern ein „tiefes inneres Bedürfnis“, Solidarität zu zeigen und gemeinsam fest auf dem Boden des Grundgesetzes zu stehen. Denn der Rechtsextremismus sei „unser Terrorismus“.

Die stille Mahnwache hat Sührig, die als Vorsitzende des neugegründeten Vereins „Nie wieder! Gemeinsam gegen Rechts im Landkreis Weilheim-Schongau“ fungiert, beim Landratsamt angemeldet. Heute steht das Kooperationsgespräch mit der Polizei auf dem Programm. Sührig rechnet mit maximal 100 Teilnehmern. Wobei ihr die Zahl gleichgültig ist. „Es geht darum, der Trauer Ausdruck zu verleihen – auf eine würdige Weise.“

Die Mahnwache

findet am Samstag, 12. Oktober, um 11 bis maximal 13 Uhr vor dem Denkmal der ermordeten Juden am Marienplatz in Garmisch-Partenkirchen statt.