Nach Beschwerden über Radl-Demos an Samstagen - jetzt gibt‘s eine versöhnliche Lösung

Geschäfte haben an Umsatz eingebüßt. Deshalb hat sich die Werbegemeinschaft nun darum bemüht, dass Radl-Demos nicht mehr an Samstagen stattfinden. Es gibt eine Einigung mit der 2-Tunnel-Initiative.

Garmisch-Partenkirchen – Radl-Demos ja, an Samstagen nein. So lässt sich die Forderung der Werbegemeinschaft Garmisch-Partenkirchen zusammenfassen. In einem höflich verfassten Schreiben an Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer und Stellvertreter Wolfgang Bauer bat die Interessenvereinigung darum, vergleichbare Straßenaktionen künftig nur noch an Sonntagen zu genehmigen.

Grund für die schriftliche Bitte sei ein „nicht unerheblicher Kollateralschaden“, den die örtliche Wirtschaft durch die Radl-Demos an Samstagvormittagen zu beklagen habe, erläutert die Werbegemeinschaft in ihrem Brief. Die durch lokale und überregionale Medien veröffentlichten Stauwarnungen führten dazu, dass Landkreisbewohner, Tages- und Wochenendtouristen ihre Einkaufs- oder Ausflugsfahrt nach Garmisch-Partenkirchen erst gar nicht antreten oder auf andere Regionen ausweichen. Dadurch blieben viele potenzielle Kunden fern – empfindliche Umsatzeinbußen an dem normalerweise umsatzstärksten Wochentag seien die Konsequenz. „Die Fußgängerzone in Partenkirchen war am Vormittag des 27. Juli komplett leer“, beklagt Manuela Nelhiebel, Vorsitzende der Werbegemeinschaft. Erst am Nachmittag habe sich die Lage wieder etwas normalisiert. „Warum macht man die Demos nicht am späten Nachmittag, wenn der Rückreiseverkehr auf der B2 durch Garmisch-Partenkirchen fließt oder eben an Sonntagen?“, fragt sich Nelhiebel mit leicht verärgertem Unterton. „Unter den bisherigen Demo-Terminen leiden schließlich auch unsere Mitarbeiter, die durch die Staus nicht zu ihren Arbeitsstellen kommen“, ergänzt die Geschäftsfrau. Keinen Zweifel lässt sie daran, dass auch die Werbegemeinschaft ein vitales Interesse an einer möglichst baldigen Verbesserung der Verkehrssituation im Talkessel hat. „Wir unterstützen die Forderungen der Initiative für den Wanktunnel nachdrücklich.“

„Wir wollen der Werbegemeinschaft keinesfalls Schaden zufügen – ganz im Gegenteil, wir wollen sie mit ins Boot holen“, betont die Vorsitzende der 2-Tunnel-Initiative, Ursel Kössel. Verkehrsbehindernde Aktionen würden ab sofort nur noch an Sonntagen abgehalten. „Wichtig für uns ist aber, dass die Demos zu Zeiten stattfinden, zu denen möglichst viel Verkehr herrscht. Nur so erregen wir Aufmerksamkeit und erzielen die nötige Wirkung in Berlin“, sagt Kössel. Von Umsatzeinbußen sei ihr persönlich nichts zu Ohren gekommen. „Alle, die ich gefragt habe, konnten das nicht bestätigen.“ Nichtsdestotrotz habe sie natürlich Verständnis für das Anliegen der Geschäfte und der Gastronomie in Garmisch-Partenkirchen.

Wie viele Radl-Demos noch stattfinden werden, kann Kössel nicht verlässlich sagen. Ein bis zweimal pro Jahr, schätzt sie. Fest stehe jedoch, dass „wir mit unseren Aktionen weitermachen, bis der Bau des Wanktunnels tatsächlich beginnt“. Nicht ausschließen will die Garmisch-Partenkirchner Gemeinderätin, dass die Initiatoren auch nach anderen Möglichkeiten Ausschau halten, wie man den Forderungen Nachdruck verleiht. „Es muss ja nicht immer eine Radl-Demo sein“, sagt Kössel.

Noch im September soll ein eher privates Treffen zwischen Franz Reindl und Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) stattfinden. Bei dieser Gelegenheit will der Präsident des Deutschen Eishockey-Bunds auch die Anliegen der 2-Tunnel-Initiative vorbringen. Reindl ist einer der Gründer der Initiative und als Anwohner selbst betroffen von der immer stärker werdenden Verkehrsflut.

Am 27. Juli hatten 450 Menschen an einer Radl-Demo teilgenommen.

