„Nicht nur von Österreich und der Schweiz lernen wir“ - Garmisch-Partenkirchen kann Nachtslalom

Von: Christian Fellner

Teilen

Stimmungsvolle Bilder liefert der Nachtslalom am Gudiberg. Etwa 7000 Fans feiern die Skistars. © kornatz

Gute Stimmung, gute Quote: Das Organisationskomitee Ski Weltcup zieht positiv Bilanz unter das erste Flutlicht-Rennen am Gudiberg. Die Verantwortlichen wünschen sich eine Neuauflage.

Garmisch-Partenkirchen – Die Aktenordner stapeln sich auf den Schreibtischen, es ist viel zu tun gerade in der Geschäftsstelle des Skiclubs Garmisch. Die Stornowelle muss bewältigt werden. Und doch: Bei aller Ernüchterung über die Absage der 70. Kandahar-Rennen am letzten Januar-Wochenende – das Organisationskomitee Ski-Weltcup hat in diesem Winter auch bereits ein Meisterstück abgeliefert. Unter schwierigsten Bedingungen brachte es am 4. Januar den ersten Nachtslalom am Gudiberg ins Ziel.

7000 Zuschauer bejubelten Sieger Henrik Kristoffersen, litten mit Linus Straßer, als dieser im zweiten Lauf ausschied. Bei einem öffentlichen Klubabend zogen die Verantwortlichen eine kleine Bilanz über diesen sehr erfolgreichen Teil der Weltcup-Rennen in der Marktgemeinde. „Wir haben bewiesen, dass wir Nachtslalom und Party können, nicht nur den Klassiker auf der Kandahar“, bilanzierte Martina Betz, die Vorsitzende des Organisationskomitees.

Stimmungsvolles Bild im TV, positive Presseberichte: Für Organisatoren des Nachtslaloms „schon eine Wertschätzung“

Ein Bericht des italienischen Online-Skimagazins „Raceskimagazine“ hat den Verantwortlichen besonders gut gefallen. Dabei geht es mit einem Schwenk über das frenetisch jubelnde Skistadion hoch zum Gudiberg, dazu der Spruch: „Non solo austria e svizzera impariamo anche dalla germania.“ Heißt so viel wie: „Nicht nur von Österreich und der Schweiz können wir lernen, auch von Deutschland.“ „Das tut schon auch mal gut“, sagte Betz. „Das ist schon eine Wertschätzung.“

Es war ja auch was los am 4. Januar. Um die 7000 Fans tummelten sich in der Arena, gerade zum Finale, als es richtig dunkel war, gab das ein schönes, stimmungsvolles Bild ab. Dafür hatten die Organisatoren im Vorfeld einiges getan. Um den Ablauf so professionell wie möglich zu gestalten, engagierte das OK einen Event-Koordinator, der bereits bei den European Championships in München 2022 Regie geführt hatte. Profi-DJ Michael Staribacher samt Crew sorgten für Stimmung im Stadion. „Da ist extra ein siebenstündiges Liveprogramm im Vorfeld geplant worden.“ Natürlich sieht Betz beim Partyfaktor „noch Luft nach oben, aber fürs erste Mal ist uns das schon nicht so schlecht gelungen“. Denkbar sei es, künftig auch mit musikalischen Live-Auftritten zu planen, heuer wollten die Veranstalter ein wenig kleiner mit einem DJ einsteigen.

Zufrieden sind die Verantwortlichen auch mit den Einschaltquoten im TV. Den ersten Durchgang sahen 1,325 Millionen Menschen in der ARD, das Finale 1,477 Millionen zur besten Sendezeit vor der Tagesschau. „Das sind aber nur die Zuschauer in Deutschland, europaweit waren es freilich viel mehr“, merkte OK-Mitglied Peter Fischer an. Wie die Abfahrt da im Normalfall abschneide, erkundigte sich einer der Zuhörer. „Da sind wir immer so bei 2,5 Millionen“, informierte Fischer.

Erneuter Nachtslalom am Gudiberg 2024: Skiclub Garmisch-Vorsitzende Betz: „Haben auf jeden Fall Bock“

Verwertbare Daten zu erhalten, das war den Verantwortlichen für diese Premiere am Gudiberg sehr wichtig. Sie investierten nicht nur in eine neue Homepage, zogen das Marketing größer auf, sie steckten auch ein paar Euro in die Analyse, um Statistiken zu bekommen. Wenig überraschte Betz und Co., dass das Hauptinteresse am Weltcuprennen in Deutschland liegt. Von den Besuchern der Internetseite kamen 81 Prozent aus dem Inland, neun Prozent aus Österreich, weitere fünf Prozent aus der Schweiz. „Insofern war es schon richtig, dass wir bei der Namensfindung für unser Event ganz einfach auf Nachtslalom gegangen sind“, urteilte Betz nach der Auswertung.

Erstaunlicher war für sie dann das Bild, das sich ergab, wenn die Zugriffe regional aufgesplittet wurden: Der Raum Garmisch-Partenkirchen kam da nur auf Position drei. Ganz vorne München, gefolgt von Frankfurt. „Das zeigt uns auch, dass wir im Großraum München noch zielgerichteter werben sollten.“ Gesetzt den Fall, dass es im nächsten Jahr eine Wiederholung gibt. In einem ersten Terminplan für die Saison 2023/24 war Garmisch-Partenkirchen mit dem Nachtslalom am 3. Januar eingeplant gewesen. Dazu vier weitere Rennen auf der Kandahar. Dieser Kalender im Internet ist aber wieder verschwunden. „Alles vorläufig“, versicherte Fischer. „Entschieden wird das erst im Frühjahr.“ Gerade hinsichtlich der Renntermine und der -vergabe herrscht nach wie vor viel Unruhe rund um die FIS und deren neuen Chef Johan Eliasch. Betz: „Wir haben auf jeden Fall Bock darauf.“

CHRISTIAN FELLNER