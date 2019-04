GaPa Tourismus hat einen neuen Chef

Ab 1. Juni hat die GaPa Tourismus GmbH einen neuen Chef. Er heißt Michael Gerber und kommt aus Bremerhaven.

Garmisch-Partenkirchen – Die Katze ist aus dem Sack: Michael Gerber (55) heißt der neue Geschäftsführer der GaPa-Tourismus GmbH, die seit 1. April existiert und die zuvor viele Jahre unter dem Begriff Amt 80 Teil der Rathaus-Verwaltung war. Gerber wird am 1. Juni seine Arbeit in Garmisch-Partenkirchen aufnehmen. Derzeit sitzt er noch hinter seinem Schreibtisch bei Erlebnis Bremerhaven GmbH, wo er seit vielen Jahren als Chef das Ressort Stadtmarkting leitet und dies noch bis zum 30. Mai tun wird. „Ich freue mich auf meine neue Tätigkeit“, erklärt er im Tagblatt-Gespräch. „Das ist eine herausfordernde Aufgabe.“ Mehr möchte er nicht sagen, um nicht seiner Vorstellung, die Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), die gleichzeitig Vorsitzende der Gesellschafterversammlung von GaPa-Tourismus ist, für Dienstag, 30. April, geplant hat, vorzugreifen.

Viel Arbeit kommt mit Sicherheit auf Gerber zu, der einen guten Ruf in der Branche genießt. Denn bei GaPa Tourismus ist in Zukunft alles neu, da sich die Touristiker als GmbH ohne schützende Hand nun am Markt beweisen müssen und der Abnabelungsprozess von der Verwaltung sicher schmerzhaft ausfallen dürfte. Gerber, der gleichzeitig Vorsitzender der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd) ist, hatte das Auswahlverfahren gewonnen, das sich über Monate hinzog, weil die Anforderungen, die an den neuen GaPa-Tourismus-Chef gestellt werden, denen einer Eier legenden Wollmilchsau nahe kommen. Mit der Suche war ein Headhunter beauftragt gewesen.

Gerber ist quasi Nachfolger von Peter Nagel und Peter Ries, die lange Jahre als Doppelspitze GaPa-Tourismus geführt hatten. Ries hatte sich im Dezember 2017 in den Ruhestand verabschiedet, Nagel ist seit April 2018 Chef von Berchtesgadener Land Tourismus.