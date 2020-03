Obdachlose werden zur Kasse gebeten

Anhebung um bis zu 500 Prozent

Die Kosten, die ein Obdachloser in Zukunft berappen muss, damit er ein Bett in dem Haus in den Loisachauen im Garmisch-Partennkirchner Gewerbegebiet erhält, werden in naher Zukunft explodieren. Eine Anhebung der Zahlungen um bis zu 500 Prozent hat der Hauptausschuss beschlossen. Allerdings werden die Kosten meist vom Jobcenter beglichen.