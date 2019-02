Parksünder wird aggressiv - und schubst den Verkehrsüberwacher

Er hat nur seine Arbeit gemacht. Dabei wurde ein 53-Jähriger massiv angegangen. Und das alles wegen eines Parkverstoßes.

Garmisch-Partenkirchen - Ein Mitarbeiter des Kommunalen Zweckverbandes ist am Mittwochvormittag von einem Verkehrsteilnehmer massiv angegangen worden. Der 53-jährige Verkehrsüberwacher war gegen 9.40 Uhr gerade dabei, aufgrund eines Parkverstoßes an der Klammstraße eine Verwarnung auszustellen. Der hinzugekommene Fahrer des Wagens störte sich daran offenbar so massiv, dass er den Überwacher körperlich anging. Er beleidigte und schubste den Mann und versuchte, ihm letztendlich auch noch das Diensthandy aus der Hand zu schlagen, bevor er sich vom Tatort entfernte. Die Person ist bislang unbekannt. Derzeit laufen die Ermittlungen. Die Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0 88 21/9170 entgegen.