Räder mit Todesanzeigen und Opfer-Silhouetten: Unbekannte setzen Zeichen des Protests

Sie stechen sofort ins Auge: Die Ghost-Bikes und weißen Silhouetten. Unbekannte wollen damit ihren Unmut über die Absage an den fahrradgerechten Umbau der Bahnhofstraße zum Ausdruck bringen.

Update vom 4. Juli, 18.44 Uhr:

Die Aktion ist wahrscheinlich als Zeichen des Protests zu verstehen. Wer gestern Vormittag durch die Garmisch-Partenkirchner Bahnhofstraße spazierte, dem stachen sie ins Auge. Weiß bemalte sogenannte Ghost-Bikes (Geisterräder). An Gestängen und Lenkern hingen Zettel mit der Aufschrift „Tatort Bahnhofstraße, „Todeszone Bahnhofstraße“, „Muss erst was passieren?“ und fiktive Todesanzeigen von Schülern, Angestellten oder Urlaubern, die alle Opfer des Autoverkehrs auf der Bahnhofstraße geworden sind. An Stellen, an denen bei einem fahrradgerechten Ausbau der Bahnhofstraße, der im Gemeinderat keine Mehrheit fand, ein Radweg hätte führen sollen, waren die Silhouetten der fiktiven Opfer auf den Asphalt aufgemalt.

+ Eine der Todesanzeigen, die an einem Fahrrad angebracht wurde. © Sehr Manche, wie ein Urlauber-Ehepaar aus Holland, dem Land der Radfahrer und nach Auskunft begeisterte Pedaleure, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen, finden die Zeichnungen „daneben“. In den Augen der beiden Garmisch-Partenkirchner Bürgermeister – Rathaus-Chefin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) hält sich dienstlich derzeit nicht im Ort auf, ihr Vize Wolfgang Bauer (CSU) führt die Geschäfte – ist es „zwar legitim, die hinter dieser Aktion stehende Botschaft zu vermitteln“, sie empfinden aber vor allem die auf den Teer gesprühten Körperumrisse, „als geschmacklos“.

Die Ermittlungen laufen

Meierhofer und Bauer werden im Namen des Markts bei der Polizei – dort ist die Installation, die wohl in der Nacht zu Donnerstag oder in den frühen Morgenstunden aufgestellt wurde, ebenfalls seit gestern aktenkundig – Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Als Grund nennt Rathaus-Sprecherin Ute Leitner den Personalaufwand und die Kosten, die mit der Entfernung der Markierungen auf der Straße und der unerlaubt aufgestellten Räder – „eine Sondernutzung wurde vorab nicht beantragt und genehmigt“ – verbunden sind. Mitarbeiter des Bauhofs sind angewiesen, die „Ghost-Bikes“ und die Körperumrisse zu entfernen. Die Fahrräder werden Leitner zufolge auf dem Müll landen. Als Tatbestand komme eine Sachbeschädigung in Betracht, sollten die Körperumrisse mit einer Farbe aufgesprüht sein, die sich nicht oder nur schwer entfernen lassen“, erklärt Josef Grasegger von der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. „Die Ermittlungen laufen.“

Die Initiatoren der Aktion haben sich viel Mühe gemacht. Sie zeigen damit, dass sie nicht gewillt sind, ihre Pläne zu begraben oder die Niederlage im Gemeinderat, die mit einem 15:15-Patt extrem knapp ausgefallen war, hinzunehmen. Und schon gar nicht zeigen sie sich demütig. Sie verfolgen ihr Ziel weiter, die teilweise zweispurige Bahnhofstraße, die wichtigste Ost-Westachse des Orts, vom „Autoboulevard“ in eine „Fahrrad-Promenade“ zu verwandeln.

Bei CSU hat sich an der Sichtweise nichts geändert

Vor allem die CSU hatte sich gegen den fahrradgerechten Ausbau der Bahnhofstraße ausgesprochen – gemeinsam mit der Bayernpartei, den beiden Freien Wählern Josef Angelbauer und Florian Möckl, Martin Schröter (FDP) und Christoph Elschenbroich (parteifrei). An dieser Sichtweise hat sich bei den Christsozialen auch sechs Wochen später nichts geändert. „Wir können die Verkehrssituation in Garmisch-Partenkirchen nicht auf 580 Metern regeln“, erklärte die designierte CSU-Bürgermeisterkandidatin Elisabeth Koch im Gespräch mit dem Tagblatt. Sie hält es für falsch, dass man nur eine gerade Strecke betrachtet. „Wir müssen in die Fläche gehen. Wir müssen links und rechts der Bahnhofstraße arbeiten und dort Radwege errichten. Erst wenn diese Arbeiten erledigt sind, können wir uns um die Bahnhofstraße kümmern.“ Ob die Fahrrad-Lobby so lange tatenlos warten wird? Offenbar nicht.

Erstmeldung:

Garmisch-Partenkirchens Erste Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer und ihr Vize Wolfgang Bauer werden im Namen des Markts bei der Polizei – dort ist die Installation, die wohl in der nach zu Donnerstag aufgestellt wurde, bereits aktenkundig – Anzeige gegen Unbekannt erstatten.