Richard-Strauss-Festival 2020 gesichert

Grünes Licht für das Richard-Strauss-Festival 2020 hat der Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat gegeben. Damit die Kosten im Rahmen bleiben, haben die Kommunalpolitiker einige Brandmauern eingezogen. Die wirtschaftliche Kompetenz liegt im kommenden Jahr bei der GaPa Tourismus GmbH.

Garmisch-Partenkirchen – Es war ein hartes Ringen, begleitet von einigen Spitzen und ein paar Anfeindungen. Es ist halt Wahlkampf, da ist der Ton in der Sache rauer und man versucht, den politischen Gegner schlecht ausschauen zu lassen. Am Ende stand im Gemeinderat von Garmisch-Partenkirchen allerdings ein Ergebnis, mit dem die meisten leben können – ein bisschen vielleicht sogar die, die dagegen waren. Mit 21:5 stimmte der Gemeinderat am Donnerstag in einer Sondersitzung dafür, dass das Richard-Strauss-Festival auch 2020 stattfindet – und zwar vom 19. bis 28. Juni. „Ich freue mich sehr, dass wir ein klares Signal für das Richard-Strauss-Festival und damit für einen der wichtigsten Bestandteile unserer kulturellen Landschaft in Garmisch-Partenkirchen gegeben haben“, sagt Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) erleichtert.

Das Strauss-Festival zählt zu jenen Einrichtungen, die ihr besonders am Herzen liegen. Die vergangenen Monate waren auch für sie nicht einfach gewesen. Meierhofer hatte als Bürgermeisterin alle Rechnungen abgezeichnet. Sie dürfte im Groben über das Ausmaß der roten Zahlen informiert gewesen sein. Bereits in seiner Sitzung am 29. Oktober hatte der Finanzausschuss die im Behördendeutsch als „überplanmäßigen Ausgabe“ bezeichneten Verluste abgesegnet.

Alle großen Parteien hatten am Ende pro Festival gestimmt, darunter geschlossen die CSU, das CSB, die SPD und die Grün-Unabhängige Fraktion. Die Veranstaltung war durch das 105 000-Euro-Defizit, das man heuer eingefahren hatte, in die Diskussion geraten. Sämtliche Redner beschäftigten sich in der hitzigen Debatte vor allem damit. Alle, von Florian Hilleprandt (CSB) über Andreas Grasegger (Bayernpartei) – er sprach von einem „finanziellen Desaster“ – , Peppi Braun (Grün-Unabhängige Fraktion), Elisabeth Koch (CSU), Robert Allmann (SPD) und Martin Schröter (FDP), verlangten einhellig, so etwas dürfe nicht mehr passieren. Wird es wahrscheinlich auch nicht. Die Kommunalpolitiker kamen überein, der GaPa Tourismus GmbH und ihrem Geschäftsführer Michael Gerber die betriebswirtschaftliche Kontrolle über das Festival 2020 zu geben. Hilleprandt hatte einen Zusatz durchgesetzt, mit dem Gerber und sein Team in die Lage versetzt werden, „frühzeitig auf Entscheidungen einzuwirken, die zu ökonomischen Risiken führen“. GaPa-Tourismus erhält auch die Kompetenz, Stopp-Signale zu senden oder für Exit-Szenarien zu entwickeln.

Der CSB-Fraktionsführer hatte vor allem Einsparungen gefordert und stellte den Spielort Ettal, 2019 ein Publikumsmagnet, auf den Prüfstand. Damit rief er Florian Streibl, Chef der Freien Wähler im bayerischen Landtag, Dr. Thomas Goppel (CSU), Ex-Minister für Wissenschaft, Forschung und Kunst im Kabinett Stoiber, und den Künstlerischen Leiter des Strauss-Festivals, Alexander Liebreich, auf den Plan. Alle drei machten unisono deutlich, dass Ettal ein unverzichtbarer Teil des Konzepts sei. Sollte das Konzert der Bamberger Symphoniker nicht im Klostergarten stattfinden, bestehe die Gefahr, dass der Freistaat seinen 170 000-Euro-Zuschuss kürzt und Liebreich zufolge auch ein großer Sponsor sein Engagement zurückfährt. „Wenn etwas geändert wird, kann weniger Geld fließen“, sagt Streibl. Der Oberammergauer steht dem Förderkreis Richard Strauss vor, Goppel dem Freundeskreis. Beide Vereine hatten zum Etat 2019 rund 80 000 Euro Spendengelder beigesteuert. Man müsse nicht „Misstrauen, sondern Vertrauen walten lassen“, sagte Goppel. Dr. Stephan Thiel (Grün-Unabhängige Fraktion) nahm den Freistaat in die Pflicht. Er müsse sich zu Strauss, „seinem kulturellen Erbe“, bekennen und ein Drittel des Ein-Millionen-Euro-Etas übernehmen. Eine Lanze für das Strauss-Festival brachen Claus Gefrörer („Wir dürfen das große Ganze nicht aus dem Blick verlieren“) und auch Koch. Sie nannte Strauss für Garmisch-Partenkirchen „eine unschlagbare Marke“. Und sie nahm Liebreich in Schutz. „Ihr haut auf den Falschen ein. Liebreich kann nichts dafür.“

Der Chefdirigent und Künstlerischer Direktor beim Rundfunksinfonie-Orchester Prag leitet seit 2018 als Nachfolger von Kammersängerin Brigitte Fassbaender das Richard-Strauss-Festival. Er beantwortete alle Fragen freundlich, doch gibt seine Mimik und Gestik während der Sitzung zu Befürchtungen Anlass. Die äußert Hilleprandt im Tagblatt-Gespräch: „Dass Liebreich nach 2020 hinschmeißt, kann ich mir gut vorstellen.“ Einen Sparkurs oder ein abgespecktes Festival werde er wohl nicht mittragen.