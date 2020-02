Rumäne soll vor Mädchen (9) onaniert haben - es wäre nicht sein erstes Vergehen

Ein 24-Jähriger soll ein Mädchen in Garmisch-Partenkirchen sexuell belästigt haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Garmisch-Partenkirchen – Ein 24-jähriger, einschlägig vorbestrafter Rumäne ist bereits am vergangenen Freitag in Untersuchungshaft gekommen, weil er einem neun Jahre alten Mädchen in Garmisch-Partenkirchen gefolgt sein und dieses sexuell belästigt haben soll.

Die junge Schülerin war gegen 12.20 Uhr an der Kleinfeldstraße unterwegs gewesen, als sie plötzlich von einem Mann angesprochen wurde. Wie sie später den Polizeibeamten erzählte, habe der ihr Unbekannte im Verlauf des Gesprächs sein Geschlechtsteil gezeigt, daran gerieben und das Mädchen sogar gefragt, ob es den Penis berühren möchte. Als die Neunjährige verneinte und wegging, soll der Exhibitionist ihr noch längere Zeit gefolgt sein. Dabei habe er weiterhin an seinem Glied manipuliert. Nachdem das Mädchen kurz darauf der Mutter zuhause von dem Vorfall berichtet hatte, alarmierte diese die Polizei.

Lesen Sie auch: Auf Parkdeck: Mann (25) begrapscht Mädchen (13)

Polizei bittet um Hinweise

Die Kriminalpolizei Garmisch-Partenkirchen wurde daraufhin in die Ermittlungen eingebunden. Noch am selben Freitagabend gelang es den Beamten, den 24-jährigen Tatverdächtigen, der in Garmisch-Partenkirchen lebt, festzunehmen.

Der Rumäne ist nach Angaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bereits wegen eines gleichgelagerten Delikts vorbestraft und wurde von dem damaligen Opfer wiedererkannt. Auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft München II wurde er wegen des Tatvorwurfs des sexuellen Missbrauchs von Kindern am Samstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser folgte dem Antrag und erließ Haftbefehl. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Um den Vorfall beweisfest zu ermitteln, bittet die Kriminalpolizei mit folgenden Fragen um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer war am vergangenen Freitag, 31. Januar, etwa in der Zeit zwischen 12.20 und 12.45 Uhr im Bereich der Kleinfeldstraße in Garmisch-Partenkirchen unterwegs? Wer hat dabei ein Mädchen und einen Mann gesehen? Und wer kann möglicherweise sogar Angaben zu dem Tatgeschehen machen?

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0 88 21/ 91 70 entgegengenommen.