Organisierte Rundfahrt sorgt für Ärger: Sind Luxus-Sportwagen durch Garmisch-Partenkirchen gerast?

Sie sind negativ aufgefallen: Durch Garmisch-Partenkirchen sind am Pfingstmontag Luxus-Sportwagen gefahren - angeblich zu schnell. Die Polizei wurde alarmiert.

Garmisch-Partenkirchen - Einige Luxussportwagen haben am Pfingstmontag in Garmisch-Partenkirchen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im negativen Sinn. Die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt, dass die Fahrzeuge mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seien. Daraufhin kontrollierten mehrere Streifen die Sportwagen am Rathausplatz.

Luxus-Sportwagen düsen durch Garmisch-Partenkirchen: Sie waren Teil einer Rundfahrt

Wie es von Seiten der Beamten heißt, wurde dabei festgestellt, dass die Luxuskarosserien Teil einer genehmigten Rundfahrt durch mehrere europäische Länder sind, die von einer niederländischen Agentur organisiert wurde.

Sportwagen rasen angeblich durch Garmisch-Partenkirchen: Das sagt die Polizei

Hinweise auf konkrete Verkehrsverstöße wie Tempo-Überschreitungen ergaben sich bei der Kontrolle allerdings nicht. Die Teilnehmer konnten die Fahrt fortsetzen.

