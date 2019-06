Rundfahrt sorgt für Ärger: Waren die Luxussportwagen zu schnell unterwegs?

Sie sind negativ aufgefallen: Durch Garmisch-Partenkirchen sind am Pfingstmontag Luxussportwagen gefahren. Die Polizei wurde alarmiert.

Garmisch-Partenkirchen - Einige Luxussportwagen haben am Pfingstmontag in Garmisch-Partenkirchen die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Im negativen Sinn. Die Polizei wurde in Kenntnis gesetzt, dass die Fahrzeuge mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit unterwegs seien. Daraufhin kontrollierten mehrere Streifen die Sportwagen am Rathausplatz.

Wie es von Seiten der Beamten heißt, wurde dabei festgestellt, dass die Luxuskarosserien Teil einer genehmigten Rundfahrt durch mehrere europäische Länder sind, die von einer niederländischen Agentur organisiert wurde.

Hinweise auf konkrete Verkehrsverstöße wie Tempo-Überschreitungen ergaben sich bei der Kontrolle allerdings nicht. Die Teilnehmer konnten die Fahrt fortsetzen.