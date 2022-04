Garmisch-Partenkirchen: Russin bangt um Freunde und Familie in Kiew und Mariupol - Trotz prorussischer Meinungen in ihrem Umfeld sagt sie: „Krieg kann niemals eine Lösung sein“

Fühlt sich zwischen den Stühlen: Physiotherapeutin Jelena Strein, die Familie in Russland, aber auch in der Ukraine hat. „Ich kann das gar nicht trennen“, sagt sie.

Sie bekommt zwei Sichtweisen auf den Ukraine-Krieg mit

Physiotherapeutin Jelena Strein ist gebürtige Russin. Ihre Mutter ist aber bei Donezk in der Ukraine geboren. Auf beiden Seiten der Frontlinie hat sie Verwandte. Von beiden Seiten prallen unterschiedliche Perspektiven auf die 52-Jährige herein. Hier erzählt sie ihre Geschichte.

Garmisch-Partenkirchen – Vor einigen Wochen hat Jelena Strein ein Plakat gemalt. „Putin ist nicht Russland“, hat sie darauf geschrieben. Mit diesem Banner in der Hand stellte sich die Garmisch-Partenkirchnerin, die als Physiotherapeutin in der Kinderrheumaklinik arbeitet, bei einer Mahnwache für den Frieden auf den Richard-Strauss-Platz. „Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich so etwas gemacht habe“, sagt die 52-Jährige, die aus Perm am russischen Ural stammt.

Strein war es ein Bedürfnis zu betonen, dass ihr Heimatvolk nicht pauschal für diesen Angriffskrieg gegen die Ukraine verantwortlich ist: „Ich gebe Putin die Schuld. Alleine seinen Namen auszusprechen, ist für mich eine Qual.“ Sie weiß, welches Leid die Invasion des Kreml-Despoten in der Ukraine verursacht. „Krieg kann niemals eine Lösung sein.“ Sie bangt um Bekannte und Verwandte in der Hafenstadt Mariupol. Bisher waren Streins Erinnerungen an Mariupol immer geprägt von Sommerurlauben, die sie als Kind dort verbracht hat. Dort, wo ihre Mutter, geboren 1934 bei Donezk, mit sechs Jahren als Waise von der Tante aufgenommen wurde. Jetzt sieht die Physiotherapeutin, dass von der Stadt nicht mehr geblieben ist als Ruinen.

Cousin floh 2014 aus Donezk nach Kiew - Jetzt muss er wieder Schutz suchen

Ein Cousin Streins ist bereits das zweite Mal in seinem Leben auf der Flucht. 2014, als die Kämpfe in den prorussischen Separatistengebieten der Ostukraine, dem Donbass, eskalierten, verlor Wladimir sein Haus in Donezk an die Bomben und baute sich in Kiew etwas Neues auf. Nun hat er sich von der Hauptstadt aus auf den Weg nach Westen gemacht. Schutz fand er zunächst in der Wohnung von Freunden in Lwiw (dem ehemaligen Lemberg). Mit dabei: sein Sohn, sein Schwiegersohn und seine Tochter, die am 26. Februar in Kiew noch ein Kind zur Welt brachte. Das Land verlassen kann der 53-jährige nicht. Allen Männern, die jünger sind als 60, ist dies untersagt. Mittlerweile hat Strein von ihrem Cousin gehört, dass er nach Kiew zurückgekehrt ist. Sein Haus ist wohl nicht allzu zerstört. Der Familie bleibt die Angst.

Ich kriege so viele Blickwinkel mit. Die einen sagen das, die anderen das. Ich weiß manchmal auch nicht mehr, was ich glauben soll

Auf der anderen Seite hört Strein von ehemaligen Kommilitonen, mit denen sie in St. Petersburg Betriebswirtschaft studiert hat, das Narrativ von Putins Propaganda. Der Westen sei der Aggressor, die Nato habe einen Militärschlag auf Russland geplant, dem man zuvor gekommen sei. Eine nationalistische ukrainische Regierung bedrohe die prorussische Bevölkerung im Donbass – und Putins Armee käme nur zur Verteidigung. „Das war ein Schock für mich, das zu hören.“ Auch ihr Bruder, der bei Moskau lebt und als junger Mann bei der sowjetischen Armee war, sagt, die russischen Streitkräfte befreiten die Ukraine von Nazis. Am Telefon habe er ihr erzählt: „Gorbatschow hat Russland an Amerika verkauft, Jelzin hat Russland versoffen und unter Putin haben wir endlich angefangen zu leben.“ Strein selbst könne das gar nicht so nachvollziehen, sagen Bruder und Kommilitonen. Sie lebe ja schon so lange im Westen.

Diese Aussagen machen die Physiotherapeutin genauso sprachlos wie die Nachrichten einer prorussischen Cousine aus Luhansk, die im zerstörten Mariupol ihre Schwester und Mutter suchte. „Ich kriege so viele Blickwinkel mit. Die einen sagen das, die anderen das, ich weiß manchmal auch nicht mehr, was ich glauben soll.“

Auch wenn die Mutter eines ehemaligen Patienten der Physiotherapeutin erzählt, ihr Mann habe die Familie aus Saporischschja in Sicherheit gebracht und sei zurück in die Heimat gegangen, um die Stadt gegen den „Feind“ zu verteidigen, zuckt Strein zusammen. Denn: „Mit Feind meint sie die russische Armee, aber das sind auch die Söhne meiner früheren Klassenkameraden.“

Appell: Auch Russlandstämmige leiden unter Putins Angriffskrieg

Bis 1993 hat Strein in Russland gelebt. Aufgewachsen ist sie in der Sowjetunion, die zwei Jahre zuvor zusammengebrochen war. „Russland, Ukraine – das kann ich gar nicht trennen, wir hatten alle einen gleichen Pass“, betont sie. Ihre Jugend in der Sowjetunion will sie nicht missen. „Nicht alles war schlecht“, sagt sie. Aber als sie ihren ersten Ehemann kennenlernte, einen Deutschen, der in einem russischen Siemens-Werk arbeitete, „war das für mich natürlich ein Fenster nach Europa“. So zog die studierte Betriebswirtin von St. Petersburg in ein beschauliches Dorf nach Sachsen-Anhalt – zuerst mit einer „rosa-roten Brille“. Ihr Diplom war in Deutschland aber wenig wert, Strein musste sich beruflich umorientieren. Das Angebot von der Arbeitsvermittlung lautete: eine Ausbildung zur Physiotherapeutin. Strein sagte zu. Im Jahr 2000 kam sie in den Landkreis.

Dass es hierzulande nicht nur ukrainische Flüchtlinge gibt, die Hilfe brauchen, sondern auch aus Russland stammende Menschen, die die ganze Situation mitnimmt, dafür will Strein sensibilisieren. Ihr Heimatland als Aggressor in einem Krieg zu sehen, das „tut weh.“ Die unterschiedlichen Ansichten, die sich in Gesprächen mit ihrem Bruder und ehemaligen Kommilitonen auftun, sind zusätzlicher Ballast für die Psyche. Dazu die völlig konträren Aussagen ihres Cousins und ihrer Bekannten aus Mariupol. „Ich habe das Gefühl, diese beiden Stühle, zwischen denen ich sitze, gehen immer weiter auseinander.“ Doch Strein will tapfer bleiben, sich von den Horrornachrichten nicht dauerberieseln lassen, das Handy auch mal weglegen. „Ich will stark bleiben, denn schwache Menschen kann im Moment keiner brauchen.“

