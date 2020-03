Schüler (17) stürzt im Reintal in den Tod

Ein tragisches Unglück hat sich in Garmisch-Partenkirchen ereignet. Ein junger Münchner ist dabei ums Leben gekommen.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Bergwanderer (17) ist am Freitagnachmittag tot im Reintal gefunden worden. Er war seit Donnerstagmorgen vermisst. Einsatzkräfte der Polizei und der Bergwacht Garmisch-Partenkirchen entdeckten den Jugendlichen circa 150 Höhenmeter unterhalb des Schützensteigs und bargen ihn. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei war er von dem Steig aus im senkrechten Gelände in die Tiefe gestürzt und sofort seinen massiven Verletzungen erlegen.

Der 17-jährige Münchner war bereits am frühen Mittwochmorgen mit dem Zug nach Garmisch-Partenkirchen aufgebrochen, um von dort aus eine Wanderung Richtung Partnachklamm zu unternehmen. Da der Schüler bis zum Abend nicht mehr an seinem Mobiltelefon zu erreichen war, meldeten sich die Eltern bei der Polizei. Die Suchmaßnahmen mit Bergführern und Hubschraubern der Polizei sowie von Einsatzkräften des Landeskriminalamtes waren am Donnerstag erfolglos geblieben. Am Freitagnachmittag konnte das Mobiltelefon im Bereich des sogenannten „Wasserfalles“ geortet werden. Wenig später fanden die Rettungskräfte den Toten.