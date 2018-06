Schweres Unwetter: Person wird von Wassermassen der Partnach mitgerissen - und jetzt vermisst

Ein schweres Unwetter ist am Dienstag über Garmisch-Partenkirchen niedergegangen. Der Starkregen hat insbesondere die Partnach in einen reißenden Fluss verwandelt. Eine Person ist im Bereich Wildenau von den Wassermassen mitgerissen worden. Die Suche nach dem Vermissten dauert.

Garmisch-Partenkirchen - Es regnet und regnet. Unaufhörlich. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sich die Partnach am Dienstag in einen reißenden Fluss. Ein Blick auf die Messdaten zeigt: Um 16 Uhr liegt der Wasserstand bei 67 Zentimetern, eine Stunde später bei 168. Womöglich ist das der Grund, warum gegen 16.25 Uhr eine Person, dem Vernehmen nach ein Mann, im Bereich Wildenau von der Flut mitgerissen worden ist. Ein absolutes Horrorszenario – auch für die Einsatzkräfte.



+ Die Partnach in Garmisch-Partenkirchen bei Hochwasser am Dienstag. © Josef Hornsteiner

Zunächst aber können sich die Rettungsschwimmer nicht in den Fluss wagen. Durch die heftigen Regenfälle ist die Strömung lebensgefährlich. Identität und Schicksal der mitgerissenen Person sind noch ungeklärt. Die Suchaktion dauert an.

Dicke Baumstämme werden mitgeschwemmt

Auf der Fußgängerbrücke an der Silberackerstraße sammeln sich Feuerwehrmänner und Wasserwacht-Einsatzkräfte in rot-blauen Neopren-Anzügen. Zahlreiche Bagger fahren neben der Partnach auf und ab. Sie befreien das Obermühlenwehr von tonnenweise Schwemmholz, das die tosenden Wassermassen mit sich gerissen haben. Teilweise sind fast eineinhalb Meter dicke Baumstämme darunter. Auf allen Brücken im Ort sind Feuerwehrkräfte postiert. Auch entlang der Loisach, in die die Partnach an der Martinswinkelstraße mündet, stehen die Retter – bis nach Murnau. „Es sind so gut wie alle Wasserwachten im Süden von Oberbayern im Einsatz“, erklärt einer der Retter.

