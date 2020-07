SCR-Ex-Geschäftsführer Ralph Bader siegt vor Gericht

Die Weste von Ex-SCR-Geschäftsführer Ralph Bader ist fast wieder weiß. Zwar stellte das Arbeitsgericht Weilheim fest, dass seine fristlose Kündigung 2017 rechtens war. Bevor es zu einer Verhandlung in zweiter Instanz vor dem Landesarbeitsgericht kam, einigte sich der SC Riessersee mit Bader auf eine Aufhebungsvereinbarung. Gegen Udo Weisenburger erstritt er für Beratungsdienste, die in einem Vertrag fixiert waren, mehrere zehntausend Euro.

Garmisch-Partenkirchen – Dem Mann hat man in den vergangenen Jahren übel mitgespielt. Das ist zum einen fast untertrieben und zum anderen hat er das nicht verdient. Zuerst hat man Ralph Bader (55) sein Lebenswerk und seinen Lebensinhalt entzogen, ihn kriminalisiert und vor Gericht gezerrt, seinen Namen in den Schmutz getreten und seine Verdienste kleingeredet oder gar völlig missachtet. Das Gedächtnis der Öffentlichkeit und der Fans ist kurz, wenn man einem neuen Helden, der sich im Nachhinein als Blender herausstellt, folgen will, der sich dadurch groß machte, indem er Bader zum Buhmann erklärte. Dabei hatte Bader den Eishockey-Traditionsclub SC Riessersee von 2004, als er die Geschäftsführung nach der Insolvenz übernahm, bis 2017 am Leben erhalten. Dann übernahm Udo Weisenburger, der schon seit 2015 Geschäftsführer war, die Macht komplett alleine.

„Es gibt heute noch Leute, die mich nicht grüßen oder auf die andere Straßenseite wechseln, wenn sie mich sehen. Menschen haben sich eine Meinung über mich gebildet, obwohl sie keine Hintergründe kennen“, sagt er. Beim SCR hatte man ihn zur unerwünschten Person erklärt und ein Stadionverbot verhängt. Selbst als der Sportclub nach der Zweitliga-Vizemeisterschaft in die nächste Insolvenz marschierte und einen Neuanfang in der Oberliga startete, versuchte man Bader zufolge beim neuen Management alles, um ihn aus dem Stadion fernzuhalten. Sponsoren würden sich zurückziehen, wenn sie ihn im Stadion sähen, soll die krude Begründung gelautet haben. „Man könnte meinen, ich habe beim SCR goldene Löffel gestohlen.“

Hat er nicht. Das Stadionverbot war nicht haltbar und musste zurückgenommen werden. Der Sturz Baders, sicherlich kein einfacher Charakter, fast ins Bodenlose begann, als ihn Udo Weisenburger – damals der starke Mann des Eishockey-Zweitligisten SC Riessersee, den Bader selbst ins Boot geholt hatte, – Anfang 2017 fristlos den Job als Geschäftsführer der SCR Vermarktungs-GmbH kündigte. Gleichzeitig begann er, Schmutzkübel über ihn auszuschütten, um vom eigenen Versagen abzulenken. Dagegen zog Bader, mit einem Arbeitsvertrag über eine Laufzeit von fünf Jahren ausgestattet, vors Arbeitsgericht. Und unterlag. Sein Vergehen, das ihm die Niederlage einbrachte und ihm eine große Abfindung kostete: Bader hatte auf SCR-Kosten in einem Hotel in der Nähe des Flughafens München übernachtet. Von dort war er am nächsten Tag in Richtung USA gestartet, um in Nordamerika Kontakte zu knüpfen, Spieler zu beobachten, die für den SCR als Zugänge infrage hätten kommen können.

„Dieses Urteil hat mir vom Image her enorm geschadet“, sagt Bader heute. Sein guter Ruf und sein Ansehen in der Eishockeybranche – pulverisiert und in Luft aufgelöst. Er wechselte den Anwalt und ging in Berufung. Bevor das Landesarbeitsgericht allerdings die Verhandlung eröffnete, einigte sich Bader auf Initiative von Birgitt Breiter, Insolvenzanwältin der SC Riessersee Vermarktungs- GmbH, auf eine Aufhebungsvereinbarung. Für Bader indes nur ein finanzieller Teilerfolg, weil das erstinstanzliche Urteil nicht revidiert wurde.

Siege auf der ganzen Linie feierte er hingegen vor dem Land- und Oberlandesgericht München. Allerdings benötigte er einen langen Atem, ehe es soweit war. Ende August 2015, so geht aus den Gerichtsakten hervor, hatte Weisenburger im Wege der Kapitalerhöhung 50 Prozent der Anteile der von Bader gehaltenen SCR Vermarktungs GmbH erworben. Die andere Hälfte ging Anfang April 2016 an den Geschäftsmann aus Grainau. Im Zuge der Übernahme schlossen beide Parteien eine „Vereinbarung über die Vergütung von Beratungsleistungen“, die Bader bereits erbracht hatte. Als Summe wurden 45 000 Euro eingetragen – zahlbar in neun Raten zu je 5000 Euro zwischen dem 30. April 2016 und dem 31. Dezember 2017. Allerdings kam Weisenburger seinen Verpflichtungen nur einmal nach. Bader hielt zunächst still. „Ich konnte doch nicht meinen Chef mahnen“, sagt er. „Das habe ich erst nach meiner Entlassung getan.“

Was folgte, war: keine Reaktion von Weisenburger. Bader vermutet dahinter Methode. „Verzögern und vorgespielte Ahnungslosigkeit sind seine Taktik.“ Deshalb fiel in dem Urkundeprozess erst im Oktober 2018 ein Urteil: zugunsten Baders. Zwar musste Weisenburger die Summe hinterlegen, allerdings ging er in Berufung. „Er hat auf Zeit gespielt, obwohl ihm das Gericht nahelegte, auf das Rechtsmittel zu verzichten. Er wollte nicht, dass ich das Geld bekomme“, meint Bader. Dessen Anwalt Dr. Peter Samstag beantragte dann ein Nachverfahren. Das Landgericht bestätigte das Urteil. Weisenburger, der für eine Stellungnahme zum Sachverhalt nicht zu erreichen war, weder telefonisch, eine E-Mail-Anfrage war nicht zustellbar, zog seine Berufung vor dem Oberlandesgericht München zurück, weil er offenbar die Aussichtslosigkeit erkannte. „Im Januar 2020, fast dreieinhalb Jahre nach der Fälligkeit, habe ich das Geld inklusive Zinsen endlich erhalten“, zeigt sich Bader erleichtert. Summasummarum mehr als 40 000 Euro.

Um diese lange Zeitspanne ohne Einnahmen zu überstehen, hat Bader zahlreiche Versicherungen, seine Altersvorsorge, flüssig gemacht. Alle Versuche, beruflich als Manager oder Geschäftsführer bei Profivereinen wieder Fuß zu fassen, scheiterten, sämtliche Bewerbungen mündeten in Absagen. „Die Geschichte hängt mir nach.“ Irgendjemand legte stets sein Veto ein, weil die SCR-Vergangenheit an Bader klebt wie Pech. Jetzt, da seine Weste fast weiß ist, besteht Hoffnung. Er möchte „entweder im Sport- oder im Sponsoringbereich“ etwas finden, nachdem die Akten SCR und Weisenburger geschlossen sind. „Mit 55 bin ich zu jung, um zu sagen, ich arbeite nichts mehr. Ich arbeite gern.“

Nach dem langen Leiden und dem späten Erfolg würde es ihn allerdings auch nicht aus der Bahn werfen, müsste er noch länger nach einem Job suchen. Bader besitzt Kampfgeist und hat in den vergangenen Monaten Demut gelernt. „Das Wichtigste ist die Gesundheit.“ Er weiß, wovon er spricht. Bader war an Covid-19 erkrankt. Derart schlimm, dass er mehrere Tage auf der Intensivstation im Klinikum Garmisch-Partenkirchen im Koma lag, weil er künstlich beatmet werden musste. Jetzt geht es ihm wieder gut – auch dank seiner Lebensgefährtin, „die in der schweren Zeit stets zu mir gehalten hat. Ich schaue nach vorn“.