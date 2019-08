Pestkapelle muss saniert werden: Jetzt tauchte ein vergessener Vertrag auf - mit einer Überraschung

+ Ein Wahrzeichen: Die Sebastianskirche erinnert an die Pesttoten von 1632 bis 1634, zu deren Gedenken noch heute jeden Sonntag um 16 Uhr die Glocken läuten. © Kornatz

Garmisch-Partenkirchen – Söldner, protestantische, schwedische und katholische, drangen 1632 über Murnau ins Ammertal ein. Sie brandschatzten und plünderten in der ganzen Region – auch in Partenkirchen. Und sie brachten den Schwarzen Tod ins Land. Sämtliche Werdenfelser Gemeinden wurden bis 1634 von der Pest heimgesucht. Vor ihren Ortsgrenzen legten die Partenkirchner einen Friedhof für ihre Toten an und errichteten eine kleine Pestkapelle. „Somit ist sie das älteste noch erhaltene Gotteshaus unserer Pfarrei“, sagt Josef Angelbauer, Kirchenpfleger von Maria Himmelfahrt Partenkirchen. Dazu kommt, dass das Sebastianskircherl, das 1740 durch einen Turm und die Sakristei erweitert worden war, auch im Wappen des Ortsteils verewigt ist. „Etwas ganz Besonderes“ nennt Angelbauer den roten Bau am Eingang in die historische Ludwigstraße.