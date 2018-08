Betrunken und aggressiv: Somalier randaliert in RVO-Bus

Ein stark alkoholisierter Somalier hat am Dienstagabend in einem RVO-Bus randaliert. Er verbrachte die Nacht in der Arrestzelle.

Garmisch-Partenkirchen – Ein stark alkoholisierter Somalier hat am Dienstagabend in einem RVO-Bus randaliert. Zuvor hatte er den Fahrer übel beschimpft. Drei Beamte der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen holten den jungen Mann aus dem Fahrzeug. Hierbei leistete er unerheblichen Widerstand. Aufgrund seiner Aggressivität und der hohen Alkoholisierung durfte der Somalier die Nacht in der Arrestzelle der Polizeiinspektion verbringen. Dort beruhigte sich der aufgebrachte Somalier allerdings nicht und verursachte einen Schaden von über 200 Euro, indem er das Inventar beschädigte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der junge Mann am Mittwochmorgen wieder entlassen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Den jungen Mann erwarten nun Strafanzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Der Busfahrer hatte sich nach Polizeiangaben am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr telefonisch bei der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen gemeldet, dass sich in seinem Fahrzeug ein Randalierer befinde. Da sich der Bus zum Zeitpunkt des Anrufes in der Nähe der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen befand, steuerte der Fahrer direkt die Dienstelle an, vor welcher bereits die Beamten warteten. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, hatte sich der Busfahrer wegen der Aggressivität zunächst geweigert, den jungen Mann zu transportieren und forderte ihn auf, den Bus wieder zu verlassen. Dies tat er jedoch nicht beleidigte den RVO-Angestellten in der Folge auf übelste Art und Weise.