SPD fordert: Keine Miete für leere Container zahlen

Was passiert mit dem Containergelände an der Garmisch-Partenkirchner Bahnhofstraße? Diese Frage brennt der SPD-Fraktion im Kreistag auf den Nägeln. Sie fordert den Abschied vom ehemaligen PX-Gelände, wenn die Irmengard-Schulen das Provisorium verlassen. Die Sozialdemokraten fürchten einen langen Leerstand.

Garmisch-Partenkirchen – Bald ist der Unterricht im Container vorbei. Wahrscheinlich. Vielleicht dauert er aber auch noch länger. So genau kann das noch niemand sagen. Eines ist allerdings so gut wie sicher: Wenn die Schülerinnen der St.-Irmengard-Schulen Garmisch-Partenkirchen aus den Containern zurück in ihren altehrwürdigen Standort an der Hauptstraße zurückkehren, bleibt das PX-Gelände vorerst ungenutzt. Zumindest so lange, bis theoretisch die Jugendlichen der Zugspitz-Realschule einziehen könnten. Doch wann das passiert, dahinter steht ein noch viel größeres Fragezeichen.

Der Kreistag hatte vor wenigen Wochen den Beschluss über Sanierung oder Neubau zurückgestellt. Es sind noch Fragen bezüglich der Fördermittel zu klären. „Die Entscheidung wird sich noch hinziehen“, meint SPD-Kreisrat Harald Helfrich. Nicht zuletzt, weil die Coronakrise „sämtliche finanziellen Planungen des Landkreises in naher Zukunft belastet“.

SPD fragt: Wer zahlt die Miete bei Leerstand? Und wie hoch ist sie?

Somit ist guter Rat teuer. Denn wer kommt für die Miete der leer stehenden Container auf, wenn die St.-Irmengard-Schülerinnen tatsächlich wie geplant im Sommer 2020 aus- und die Zugspitz-Realschüler erst wesentlich später einziehen? Und wie hoch werden die Kosten dann sein? Diese Fragen beschäftigen Helfrich und seine Fraktionskollegen zurzeit. Bei der Kreistagssitzung im April hatte der Kreisbaumeister Alkmar Zenger die aktuellen Kosten für die Miete auf rund 60 000 Euro geschätzt, die der Landkreis an den privaten Grundstückseigentümer bezahlen muss. Wenn die Container leer stehen, soll die reduzierte Pacht rund 20 000 Euro betragen. Momentan mietet sie der kirchliche Schulträger an. Die Frage ist, inwieweit sich der Landkreis danach beteiligen muss. Die Verhandlungen laufen.

Die genauen Zahlen fordert die SPD nun in einem Antrag und will die Containerlösung während der Bauarbeiten an der Zugspitz-Realschule erneut überprüfen lassen. Helfrich rechnet damit, dass die Übergangszeit des Leerstandes wohl über ein Jahr dauern wird. Und selbst danach stellt sich die Frage, ob die Realschüler überhaupt so viel Platz brauchen, wie jene der St.-Irmengard-Schulen. Bekanntlich beherbergt die Einrichtung der Erzdiözese München und Freising neben Realschule auch ein Gymnasium und eine Fachoberschule.

SPD will Alternativen zu der Übergangsunterkunft prüfen lassen

Die Kreistags-SPD pocht deshalb darauf, sich nach Alternativen zu der Übergangsunterkunft an der Bahnhofsstraße umzusehen. Behandelt werden soll ihr Antrag in der nächsten Kreistagssitzung am 7. Juli. Bereits bei der letzten Zusammenkunft hatten sich unter anderem auch die SPD-Fraktionsmitglieder Dr. Sigrid Meierhofer, ehemalige Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen, und Martin Wohlketzetter, Farchants ehemaliger Rathauschef, gegen eine weitere Containerlösung ausgesprochen.

