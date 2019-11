Strauss-Festival: Sechs Gemeinderäte beantragen Sondersitzung

Sechs Garmisch-Partenkirchner Gemeinderäte sind in Sorge um das Richard-Strauss-Festival 2020. Sie wollen verhindern, dass es erneut zu einem Defizit wie 2019 kommt. Sie verlangen eine transparente und realistische Planung und Kalkulation.

Garmisch-Partenkirchen – Das Thema ist ein heißes Eisen. Mehr noch. Es ist hochexplosiv. Eines, das extremen Zündstoff birgt, eines, an dem man sich die Finger verbrennen kann, eines, das womöglich Gegenstand im beginnenden Wahlkampf wird, das der politische Gegner weidlich ausschlachten und gar der Rathaus-Chefin anlasten kann. Deshalb hat es Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) im Rahmen der Bürgerversammlung wohl erst gar nicht auf die Agenda gesetzt und es geflissentlich verschwiegen: das Richard-Strauss-Festival und sein 105 000-Euro-Defizit.

Etliche Gemeinderäte wehren sich allerdings dagegen, dass die Vorgänge um das Festival, die sie kalt erwischt haben, totgeschwiegen werden, weil unbequem. Sie waren und sind noch Mitglieder des Finanzausschusses des Garmisch-Partenkirchner Gemeinderats. Und sie fühlen sich deshalb verantwortlich – mancher auch ein bisschen mitschuldig an dem, was passiert ist. Sie sind aktiv geworden, um Schaden vom Markt und dem Festival abzuwenden. Der mittlerweile parteifreie ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende Robert Allmann, Peppi Braun, Alexandra Roos-Teitscheid, Dr. Stephan Thiel (alle Grün-Unabhängige Fraktion) und Claudia Zolk sowie Florian Hilleprandt (beide CSB) lassen die roten Zahlen, die heuer bei der einwöchigen Hochkultur-Veranstaltung geschrieben wurden, nicht ruhen. Sie treibt die Angst um, das Festival 2020 könnte Schaden nehmen oder finanziell ähnlich aus dem Ruder laufen. „Aktuell sind wir sehr in Sorge um dieses Ereignis“, schreiben sie. Dabei solle das Festival vom 19. bis 28. Juni wieder tausende Menschen erfreuen „und den Dirigenten Richard Strauss in das Zentrum unserer kulturellen Höhepunkte rücken“. Die sechs Kommunalpolitiker „erbitten“ in einem Antrag, der vom Donnerstag vergangener Woche stammt, von Meierhofer, dass sich der Gemeinderat in seiner nächsten Zusammenkunft am 11. Dezember intensiv mit dem Richard-Strauss-Festival 2020 beschäftigt. Zudem „empfehlen“ sie der Bürgermeisterin eine Sondersitzung einzuberufen. Auch soll Alexander Liebreich, der künstlerische Leiter, eine persönliche Stellungnahme abgeben. Allmann, auf dessen Initiative der Antrag zurückgeht, sagt, man müsse „Transparenz zeigen und realistisch kalkulieren“. „Es gibt viele offene Fragen“, sagt Roos-Teitscheid. Hilleprandt glaubt gar, dass es um die Zukunft des Festivals geht: „Das ist eine ganz sensible Sache.“

Im Rathaus zeigt man sich ahnungslos. Man wisse nichts von einem Antrag. Es gebe „wohl eine Mail von Gemeinderat Robert Allmann an die Fraktionssprecher und andere Gemeinderäte, in der dieser Vorschlag zur Diskussion gestellt wurde“, teilt Sprecherin Ute Leitner mit. Das Richard-Strauss-Festival stehe bereits auf der Tagesordnung der Sitzung vom 11. Dezember. Hierfür sind Leitner zufolge die beauftragten Gutachter eingeladen, die den Prüfungsumfang in Bezug einer eventuellen organisatorischen Neuausrichtung vorstellen werden. Außerdem sei für den 19. Dezember „eine Sondersitzung angedacht“. Die Entscheidung, ob eine solche stattfindet, falle in den nächsten Tagen.

Ein Gedankenspiel, das in gut informierten Kreisen die Runde macht: Das Richard-Strauss-Festival wird bei der neuen GaPa Tourismus GmbH angesiedelt, um eine Kontrolle über Ausgaben und Einnahmen zu erreichen, die bei der 2019-Veranstaltung offenbar gefehlt hat. Gesprächsbedarf von seiten der Gemeinderäte besteht anscheinend auch, was die Etatplanungen für 2020 angehen. „Eine Spalte hat es extrem in sich“, sagt Roos-Teitscheid.

Womöglich spielt sie auf den Budgetentwurf an, der dem Garmisch-Partenkirchner/Murnauer Tagblatt vorliegt. Er weist Zahlen aus, die über denen von 2019 liegen. So beläuft sich der geplante Etat auf 1,001 Millionen Euro, heuer waren’s 837 000 Euro. Statt einer Unterdeckung steht unterm Strich ein Gewinn von 15 000 Euro. Die Festival-Macher kalkulieren vor allem mit höheren Einnahmen, unter anderem aus dem Ticketverkauf. Sie rechnen mit mehr Sponsoreneinnahmen und einer Förderung über 167 000 Euro. So schießt der Punkt „Summe Eigenleistung Festival“ von 243 000 Euro (2019) auf 503 000 Euro in die Höhe. Auf welches Basis, die Zahlen entstanden sind, wird nicht deutlich. Wohl auch nicht Roos-Teitscheid. Der Markt alimentiert das Festival erneut mit 330 000 Euro, der Freistaat reduziert seinen Zuschuss hingegen von 230 000 Euro auf 170 000 Euro. Der Landkreis beteiligt sich erneut nicht.