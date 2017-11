Streibl greift Söder an

Die Außenstelle Garmisch-Partenkirchen der Schlösserverwaltung hat schon viel mediales Interesse auf sich gezogen. Sie gilt als Paradebeispiel, dass die Behördenverlagerung in die Fläche nicht funktioniert wie geplant. Jetzt ist Florian Streibl der Sache erneut nachgegangen – und sieht sich in seiner Skepsis bestätigt.

+ Florian Streibl Der Oberammergauer ist Landtagsabgeordneter derFreien Wähler. foto: fkn Landkreis – Es gehört zu den Lieblingsthemen von Florian Streibl. Der Landtagsabgeordneter der Freien Wähler aus Oberammergau sieht die Verlagerung von Behörden in den Landkreis Garmisch-Partenkirchen, die sich Finanz- und Heimatminister und Vielleicht-bald-Ministerpräsident Markus Söder auf die Fahnen geschrieben hat, kritisch, sehr kritisch sogar. Im April 2016 hatte Söder freudig vor Ort an der Garmisch-Partenkichner Bahnhofstraße verkündet, im ersten Stock der Hauptpost entstehe eine Außenstelle der Bayerischen Schlösserverwaltung (20 Mitarbeiter), die zugleich als zentrale Stelle für die Schlösser von König Ludwig II. wie Linderhof und Neuschwanstein fungieren soll. Zudem sei in Mittenwald eine Außenstelle des Eichamts geplant (10 Beschäftigte). Umgesetzt werden sollte das Ganze innerhalb der nächsten zehn Jahre. In einer Mitteilung bezeichnete Streibl vor zwölf Monaten den CSU-Minister als „Illusionskünstler“, die Behördenverlagerung in den Landkreis empfand er damals schon als „reine Lachnummer“.

An seiner Einschätzung hat sich bis heute nichts geändert. „Von Garmisch-Partenkirchnern werde ich immer wieder darauf angesprochen, dass sich in der Außenstelle der Schlösserverwaltung nichts rühre. Söder bleibt weiterhin den Beweis schuldig, dass seine Behördenverlagerung dem Landkreis etwas bringt und nicht nur einer der zahlreichen PR-Coups ist, die seiner Selbstinszenierung dienen, aber nicht den Menschen im Werdenfelser Land.“

Zu dieser Einschätzung gelangte Streibl, nachdem er seine Anfrage an das Söder-Ministerium, die er Ende Oktober gestellt hatte, nur unzureichend beantwortet sieht. Er wollte wissen, wie viele Mitarbeiter „bis zum Stichtag 20. Oktober 2017 tatsächlich Beschäftigte des Eichamts (Mittenwald) bzw. der Schlösserverwaltung (Garmisch-Partenkirchen) tätig geworden sind?“ Die Antwort, die er erhielt, fällt dem Oberammergauer Rechtsanwalt, gleichzeitig Parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion der Freien Wähler, zufolge „oberflächlich aus“. So schreibt das Ministerium: „Am 25. Oktober 2016 wurde der Dienstbetrieb in der Außenstelle Garmisch-Partenkirchen der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen mit einer Mitarbeiterin aufgenommen. Zum 1. Dezember 2016 arbeiteten bereits vier Beschäftigte in dieser Außenstelle der Schlösserverwaltung.“ Zum 1. Juli 2017 habe eine Mitarbeiterin die Außenstelle verlassen. Drei weitere hätten im Zeitraum 1. August 2017 bis 1. Oktober 2017 ihren Dienst aufgenommen, so dass zum 20. Oktober 2017 sechs Beschäftigte in der Außenstelle Garmisch-Partenkirchen arbeiteten. Die Außenstelle sei grundsätzlich an allen Arbeitstagen von mehreren Mitarbeitern besetzt. Der Ausbau in Garmisch-Partenkirchen verlaufe „planmäßig.“ Für die Unterbringung der Messtechnischen Sonderprüfstelle des Landesamts für Maß und Gewicht in Mittenwald werde derzeit das Flächenmanagementverfahren vorgenommen. „Dieses ist noch nicht abgeschlossen.“

Die Auskünfte haben Streibl in keiner Weise zufriedengestellt. Schlimmer noch: seine Befürchtungen wurden verstärkt. Er vermutet, „dass regelmäßig Beschäftigte in den Landkreis gebracht werden, um den Eindruck einer Geschäftigkeit zu erwecken“. Für ihn ist zudem immer noch nicht ersichtlich, welchen positiven Effekt die Behördenverlagerung für den strukturschwachen Landkreis haben soll. Es stelle sich die Frage, ob zum Beispiel verstärkt Aufträge durch die Außenstellen an die heimische Wirtschaft gehen. „Das ist völlig unklar.“

Mit seiner Meinung steht Streibl nicht alleine. Auch Garmisch-Partenkirchner Kommunalpolitiker, selbst solche der CSU, fragen sich, was im ersten Stock der Hauptpost passiert; ob dort überhaupt etwas passiert? Ihre Namen wollen die skeptischen Christsozialen nicht in der Zeitung lesen. Nur zu verständlich. Wer möchte es sich mit dem womöglich künftigen Landesvater verderben? Florian Streibl schon – und bei dem gehört es als Oppositionspolitiker zum Tagesgeschäft.