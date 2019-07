Kleinflugzeug stürzt im Wettersteingebirge ab - alle Insassen tot  

Flugzeugunglück im Wettersteingebirge: Ersten Meldungen zufolge soll am frühen Donnerstagabend ein kleinmotoriges Flugzeug abgestürzt sein.

Garmisch-Partenkirchen - Flugzeugunglück im Wettersteingebirge: Ersten Meldungen zufolge soll am frühen Donnerstagabend ein kleinmotoriges Flugzeug aus Südtirol in der Nähe der Meilerhütte (2366 Meter) unmittelbar an der Grenze zum Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf österreichischer Seite abgestürzt sein.

Flugzeug-Absturz: Augenzeugen schildern dramatische Details

Für die mutmaßlich vier Insassen, so hieß es, sei jede Hilfe zu spät gekommen. Wie eine Sprecherin der Landespolizeidienststelle Tirol in Innsbruck weiter mitteilte, soll die Maschine beim Aufprall sofort in Flammen aufgegangen sein. Über die Ursache des Absturzes ist bislang nichts bekannt.