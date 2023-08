Sven Hannawald als Botschafter beim AlpenTestival: „Da musste man mich nicht überzeugen“

Von: Katharina Brumbauer

Noch immer kehrt er gerne zu den Schanzen zurück: Skisprung-Legende Sven Hannawald bot beim Testival Führungen an. © Peter Krinninger

Die Organisatoren des AlpenTestivals hatten heuer einen ganz besonderen Botschafter: den früheren Ausnahme-Skispringer Sven Hannawald. Der war nicht nur im Skistadion in Garmisch-Partenkirchen vor Ort, er führte auch Interessierte auf „seine“ Schanze

Garmisch-Partenkirchen – Bevor es losging, hatte Sven Hannawald noch einen Wunsch zu erfüllen. Eine Familie mit einem kleinen Buben kam auf ihn zu und bat um ein Selfie. Sie blieben nicht die Einzigen, die sich ein Erinnerungsfoto mit der Skisprung-Legende wünschten. Die 30 Gäste, die sich im Rahmen des AlpenTestivals zur Schanzenführung mit Hannawald angemeldet hatten, warteten geduldig. Hannawald freut sich, wenn er von Fans angesprochen wird. „Es ist schön, wenn man sieht, wie viele Menschen offenbar meinen Weg verfolgt haben und dass ich jetzt auch ein bisschen was zurückgeben kann.“ Das möchte der 47-Jährige auch mit den Führungen. Interessierte sollen einen Einblick in seine Skisprung-Welt bekommen.

Umgarnt von den Fans: Den Geschichten des früheren Ausnahme-Skispringers Sven Hannawald lauschten die Teilnehmer der Führung sehr intensiv. © Peter Krinninger

„Ich genieße nach wie vor jeden Tag, den ich in der Nähe einer Schanze verbringen darf“, betonte er. Sofort war er Feuer und Flamme, als die Organisatoren GaPa-Tourismus und die Firma Alpin Convention ihn gefragt hatten, ob er beim AlpenTestival dabei sein wolle. „Da musste man mich nicht groß überzeugen.“ Hannawald ist selbst begeisterter Outdoor-Sportler. „Alles, was mit Bewegung und mit Gesundheit zu tun hat, spricht mich an.“ An jedem Veranstaltungstag führte er Gruppen auf „seine“ Schanze. Zudem fungierte er als Botschafter der Veranstaltung. Er freute sich darauf, sich anzusehen, was am Testival geboten ist – Workshops, Vorträge, die Angebote an den Ständen.

Sven Hannawald beim AlpenTestival in Garmisch-Partenkirchen: An der Schanze ist er ganz in seinem Element

An der Schanze war der frühere Ausnahmekönner ganz in seinem Element. Mit dem Bild vom Aufstieg auf die Olympia-Schanze – mit den mühsamen Stufen den Anlaufturm hinauf – illustrierte er auch sein eigenes Leben. Irgendwann wurde dem Sportler in seiner Profikarriere all der Stress zu viel. Ähnlich an seine Grenzen mag jemand kommen, der das erste Mal eine Schanze hinaufsteigt. In Zeiten, in denen psychische Krankheiten „überhand nehmen“, ist es Hannawald ein Anliegen, über das Thema zu reden. Und an seinem eigenen Beispiel zu zeigen, dass mentale Probleme überwunden werden können.

Ganz locker und entspannt plauderte er aus dem Nähkästchen. So erzählte er, wie er reagierte, wenn Wetterkapriolen ein Springen durcheinanderbrachten und die Athleten warten mussten, bis sie von der Schanze durften. „Natürlich geht dann manchmal das Gedankenkarussell los. Ich bin immer kurz aus der Konzentration auf den Wettkampf rausgegangen, hab’ ein bisschen rumgeschaut und versucht, mich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen.“ Er beschrieb das Gefühl, wenn man oben auf dem Balken sitzt. „Da muss man einfach voll fokussiert sein.“

Sie hatte ihre Eigenheiten, du musstest ihr gut zuhören

Hannawald beschrieb die alte Große Olympiaschanze, auf der er zu seiner aktiven Zeit bis zu seinem Karriereende 2005 unterwegs war. „Sie hatte einen speziellen Knick im Anlauf, sie hatte ihre Eigenheiten, du musstest ihr gut zuhören.“ Heute seien „viele Schanzen vom Aufbau ähnlich.“ Oder er erklärte, wieso der Skispringer bei der Landung nicht hart aufkommt. Verkürzt und vereinfacht gesagt: Beim Anlauf staut sich unter den Skiern der Fahrtwind, beim Absprung bewegen sich die Springer also auf einer Art Luftpolster. Hannawalds Vergleich: „Wir federn wie auf einem Trampolin nach unten.“ Wenn das Luftpolster abnimmt, setzen die Springer – im flachen Auslauf – zur Landung an.

Mit Sven Hannawald auf die Skispringschanze: Führungen, die gut ankamen

Aufklärung, die gut ankam. „Das war so toll, dass ich das einmal erklärt bekommen habe“, betonte Teilnehmerin Anja Huchthausen aus München. „Allein dafür – und für den Blick von der Schanze, hat es sich gelohnt, hier mitzumachen.“ Für die erste Schanzenführung am Donnerstagabend hatte sich Alpin Convention, die heimische Event-Agentur, noch etwas besonderes einfallen lassen: Da gab es oben am Schanzenplateau ein Catering. Und wer mochte und den wirklich Mutigen gehörte, konnte sogar – fast in Springermanier – am Schluss mit dem Flying Fox zurück ins Skistadion brausen.

„Wir wollen natürlich die Location auch bewerben“, sagte Corsin Parolini, Geschäftsführer des Unternehmens, „und zeigen, dass ein Besuch des AlpenTestivals oder der Schanze nicht nur etwas für Individualpersonen, sondern vielleicht auch etwas für Firmen sein kann.“ Einen besseren Botschafter als Hannawald gibt es dafür freilich auch kaum.