„No Racism“: Täter besprüht Schulcontainer und Tonnenhaus mit Schriftzügen 

Seine Botschaft ist angekommen. Doch der Sprayer hat mit seinen Schriftzügen an Schulen in Garmisch-Partenkirchen vor allem Schäden hinterlassen.

Garmisch-Partenkirchen - Mit Kunst hat das nichts zu tun, was ein Täter in Garmisch-Partenkirchen fabrizierte: Der bislang Unbekannte besprühte in der Nacht auf Freitag einige Container der St.-Irmengard-Schulen mit Schriftzügen. Schulleiter Otmar Würl fand Aussagen wie „Seh ich nach rechts, seh ich nichts außer Dreck“ und „No Racism“ vor. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe in Höhe von 600 Euro.

Im selben Tatzeitraum wurde ein Tonnenhaus an der Berufsschule in Garmisch-Partenkirchen mit Farbe verunstaltet. Der Schaden hierbei liegt nach Auskunft der Polizei bei rund 300 Euro. Die Beamten prüfen derzeit, ob zwischen den beiden Taten ein Zusammenhang besteht. Sachdienliche Hinweise werden deshalb von der Inspektion Garmisch-Partenkirchen unter Telefon 0 88 21/91 70 erbeten.