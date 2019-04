Einsätze bei tödlichen Unglücken: Wie die Helfer ihre Erfahrungen verarbeiten

Extreme Wochen liegen hinter den BRK-Mitarbeitern. Viele Einsätze, bei denen sie den Opfern nicht mehr helfen konnten. Das bringt auch Profis an ihre Grenzen. Florian Stöcker aus Oberau hat erlebt, was das heißt.

Landkreis– Ein Auto quer auf der Straße. Vollkommen zerstört. Es raucht. Ansonsten – nichts bewegt sich. Stille.

Florian Stecker fährt gerade nach Hause. Um 6.30 Uhr war seine Nachtschicht in Murnau vorbei. Jetzt freut er sich einfach auf daheim, ein paar Stunden Schlaf. Er ist müde. Bis er zum Tunnel in Eschenlohe kommt. Sein erster Gedanke: Scheiße.

Okay – bremsen, anhalten. Helfen. Später nicht vergessen: die Unfallstelle absichern. Aber erst nach dem Mann schauen. Er sitzt noch am Steuer. Die Tür klemmt. Der Verunglückte bewegt sich nicht. Er muss aus dem Auto raus. Die Tür geht einfach nicht auf. Es qualmt, die Tür, der Mann. Es brennt.

+ Völlig zerstört und ausgebrannt ist der Unfallwagen. Ein Ersthelfer konnte den Fahrer nicht mehr befreien. © Bartl Immer und immer wieder ist Florian Stecker die Minuten durchgegangen. Immer wieder hat er sich gefragt: Hätte er etwas anders machen müssen? Hätte er dem Mann helfen können, der mit seinem Auto gegen das Tunnelportal gekracht ist? Der in seinem Auto verbrannt ist? Stecker kennt die Antwort: Nein. Er hat alles richtig gemacht. Dennoch ließ ihn die Situation nicht los. „Mitgenommen“ hat sie ihn, sagt er. Damit hatte er nicht gerechnet. Schließlich ist der 30-Jährige Profi. Hauptberuflich arbeitet er in der BRK-Rettungswache in Murnau, ehrenamtlich leitet er die Bereitschaft des Roten Kreuzes in seinem Heimatort Oberau. Einsätze gehören zu seinem Alltag. Doch manchmal brauchen Helfer selbst Hilfe.

„Im Einsatz funktionierst du einfach“

In den vergangenen Wochen erlebten die Mitarbeiter und Retter des Bayerischen Roten Kreuzes im Landkreis besonders viele schwere Unfälle und Einsätze. Da waren die zwei Tourengeher, die bei einemLawinenunglück in den Ammergauer Alpen ums Leben kamen. Das Paar, das im Graswangtal tot im Wohnwagen lag. Die Frau, die am Bahnübergang in Partenkirchen vom Zug erfasst wurde. Eben der Mann, der in seinem Auto am Eschenloher Tunnel bis zur Unkenntlichkeit verbrannte. Der 16-Jährige, der in derselben Woche nach einemAutocrash am Ettaler Berg noch an der Unfallstelle starb. Stecker war mit seinem Team von der BRK-Bereitschaft Oberau wieder vor Ort. Gegen 2 Uhr war das Auto von der Straße abgekommen, gegen einen Baum gekracht und in zwei Teile gerissen worden. Zwei junge Männer überlebten. Um das Leben des 16-Jährigen kämpften die Retter vergeblich. Im Einsatz selbst, sagt Stecker, „da funktionierst du einfach“. Das Adrenalin hilft. Danach trat er drei Schritte zur Seite, kam kurz zur Ruhe. Und fragte sich: Was war das nur für eine Woche? „Es reicht.“

Viel hat Stecker seitdem geredet. Mit Kollegen. Mit seiner Frau, die ebenfalls im Rettungsdienst aktiv ist. Das hat geholfen, das hat er auch gebraucht, um das Geschehene zu verarbeiten. Vor allem den Unfall in Eschenlohe.

Es war in seinen zehn Jahren beim BRK und den vielen Jahren bei der Feuerwehr nicht der erste Einsatz, bei dem ein Mensch starb. Warum also hat der ihn so beschäftigt? Vielleicht waren es die Umstände. Dass er privat zum Unfall kam. Ohne Team, ohne Vorbereitung, ohne Ausrüstung. Doch selten lässt sich sagen, warum man ausgerechnet auf den einen Einsatz so intensiv reagiert.

Der Job wird nicht leichter, je länger man ihn macht

Jeder Helfer, ob haupt- oder ehrenamtlich, hat seine Fälle, die ihn begleiten. Hans Steinbrecher, seit 1980 beim BRK aktiv, mittlerweile als Leiter des Rettungsdienstes im Landkreis, und sein Stellvertreter Enrico Corongiu, seit 23 Jahren dabei, fallen einige ein. All die Suizide. . . Menschen etwa, die sich vor den Zug werfen, zerfetzt werden. Deren Körper in Farchant liegt, der Kopf in Garmisch-Partenkirchen auftaucht – so ist es einmal passiert. Vor vielen Jahren, die beiden Männer werden den Einsatz nicht vergessen. Auch nicht den jungen Mann, der sich in Mittenwald bei der Bundeswehr das Leben nahm. Anfang 20, Kopfschuss. Vorbei. Und keine hatte es kommen sehen. „Sie hinterlassen auch Verletzte“, sagt Steinbrecher. Er meint Hinterbliebene, manchmal eben auch die Helfer. Wenn er aber die berührendsten unter den schlimmen Fällen schildern müsste, wären es jene, in denen Kinder betroffen sind. „Worst case“, nennt er sie.

Corongiu denkt an die 24-jährige Mutter, die vor sechs Jahren in Garmisch-Partenkirchen ihr Baby erstochen hat. Zwei Monate hat das Mädchen gelebt. Egal, wie lange man den Job schon macht – „es wird nicht leichter“, sagt Steinbrecher. Im Gegenteil, betont Corongiu. Früher habe er Dinge besser weggesteckt. Seit er jedoch selbst Vater ist – der Mittenwalder hat einen Sohn und eine Tochter – verändere sich die Sichtweise. Vor sechs Jahren wurde ein Mädchen an einem Fußgängerüberweg der Parkstraße in Garmisch-Partenkichen erfasst und 350 Meter weit von einem Auto mitgeschleift. Es überlebte gerade so, musste alles neu lernen. Das Mädchen ist genauso alt wie Corongius Sohn. „Das arbeitet in dir.“ Und das ist in Ordnung. „Wichtig ist, dass dich solche Ereignisse nicht belasten.“ Sie gehören zum Leben der Helfer, dürfen es nicht beeinträchtigen.

Steckers Gedanken kreisen nicht länger um den Unfall. Für ihn sei das „jetzt in Ordnung“. Er hat Konsequenzen gezogen: Ab sofort liegt immer ein Feuerlöscher im Auto. Und er will seine Erfahrungen in Erste-Hilfe-Kurse einfließen lassen. Vergessen wird er den Mann im brennenden Auto nie. „Aber ich glaube nicht, dass das Ganze dauerhaft an mir nagt.“ Wenn doch, bietet das BRK Hilfe. „Allein das Wissen, dass jemand da ist, ist viel wert.“