Unbekannte vermüllen Loisachbad und begeben sich in Lebensgefahr

Sie steigen einfach über den Zaun oder brechen gar die Tore auf: Unbekannte verschafften sich in den letzten Wochen illegal Zugang zum Loisachbad. Zudem bringen sie sich in Lebensgefahr.

Garmisch-Partenkirchen – Chipstüten, Joghurtbecher und sogar gebrauchte Kondome – alles achtlos in die Büsche, auf die Wiese und in den See geworfen. Wenn Franziska Louisot „ihren“ Freizeitpark Loisachbad so sieht, blutet ihr das Herz. Das im Sommer beliebte Kleinod im Norden von Garmisch-Partenkirchen befindet sich noch bis zum 1. April im Winterschlaf. Eigentlich. Doch das winterliche Schlummern wird seit einigen Wochen von einigen Unbekannten massiv gestört: Die Sperrung hindert die ungebetenen Besucher nicht daran, immer wieder in den Park einzubrechen, zu randalieren und dort auch Müll zu entsorgen.

+ Vermüllt in den Wintermonaten zusehends: Das Areal des Freizeitparks Loisachbad ist voller Unrat. © Privat Doch für Louisot ist eines viel schlimmer als dieser Umweltfrevel: Die Unbekannten bringen sich teilweise in Lebensgefahr. „Eltern lassen ihre Kinder auf dem gefrorenen See herumklettern, obwohl die Eisdecke nur hauchdünn ist.“ Anscheinend seien sich die Väter und Mütter über die Gefahr in keiner Weise bewusst: Vermehrt hat Louisot Erwachsene dabei beobachtet, wie sie ihre Kinder zuerst über den Zaun gehoben und dann selbst darüber gestiegen sind, um aufs Eis zu gehen. Auch wenn der See an der tiefsten Stelle nur 1,35 Meter misst, birgt „die nicht fest zugefrorene Wasserfläche ein hohes Sicherheitsrisiko“, warnt auch Ute Leitner, Sprecherin der Marktgemeinde Garmisch-Partenkirchen. Die Kommune hat deshalb einen offiziellen Aufruf gestartet, der vor der Gefahr warnt und gleichzeitig auf die künftigen Konsequenzen hinweist: „Jeder weitere unberechtigte Zutritt wird zur Anzeige gebracht.“

Vermüllung Loisachbad: Vor zwei Jahren wurde die Anlage schon einmal aufgebrochen

Franziska Louisot hält dieses rigorose Eingreifen für den letzten, aber absolut nötigen Schritt. Seit mehr als 22 Jahren arbeitet sie in den Sommermonaten, in denen der Park geöffnet ist, im Kiosk. Nebenbei hält sie ihn in Schuss, sieht auf dem Areal an der Loisach nach dem Rechten. Viel hat sie erlebt in diesen Jahren. Wie die Anlage von einem Freibad zu einem Freizeitpark wurde beispielsweise. Aber auch immer wieder erlebte sie Menschen, die das Refugium illegal betreten. Vor zwei Jahren wurde ihr der Zaun sogar aufgebrochen von „unverschämten Eltern“, wie sie sagt. Ein andermal hat sie Touristen aus dem arabischen Raum erwischt, die neben dem See gegrillt haben und all ihren Plastikmüll und die Essensreste „einfach so“ in den See entsorgten. Auch Flaschen und Dosen sind damals in der Wiese und den Büschen gelandet. „Als ich sie zur Rede stellte, lachten sie mich einfach aus.“

Für Louisot bitter. „Ich liebe das Loisachbad, hier steckt mein Herzblut drin.“ Ausgeleerte und geklaute Mülltonnen bringen sie zum Verzweifeln, nicht zuletzt, weil unter anderem auch sie diejenige ist, die aufräumen muss. Wenn der Müll wie in den vergangenen Wochen überhand nimmt, müssen allerdings Gemeindemitarbeiter ran – und diese entsorgen wieder einmal den Unrat weniger Unbelehrbarer auf Kosten der Bürger.

