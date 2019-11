St.-Anton-Anlagen  demoliert: Polizei fahndet

Es ist das Werk von Vandalen: Unbekannte haben an den St.-Anton-Anlagen gewütet.

In den vergangenen Wochen ist es im Bereich der St. Anton-Anlagen wiederholt zu Sachbeschädigungen gekommen. Unter anderem wurden Bänke, Geländer und Zäune zerstört und das Holz teilweise in einer widerrechtlich angelegten Feuerstelle verbrannt. Der Markt Garmisch-Partenkirchen hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen in Verbindung zu setzen.