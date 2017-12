Und wieder ein Einbruch in einer Gaststätte

Die Täter haben wieder zugeschlagen: In einer Lokalität an der Fürstenstraße verschafften sie sich Zugang zu einem Lokal und entwendeten das Wechselgeld.

Die Einbrüche in Gaststätten in Garmisch-Partenkirchen häufen sich. In der Nacht auf Samstag kam es nach Auskunft der Polizei erneut zu einem solchen Delikt. An der Fürstenstraße gelangten die Täter über ein aufgehebeltes Fenster in die Lokalität. Dort durchwühlten die Unbekannten den Kassenbereich und entwendeten Wechselgeld in Höhe von 330 Euro. Am Fenster entstand zudem geringfügiger Sachschaden.

Aufgrund des Vorgehens nehmen die Ermittler einen Zusammenhang mit den Einbrüchen in der jüngeren Vergangenheit an. Daher raten die Beamten der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen dringend zu besonderer Vorsicht. Insbesondere sollten nach Geschäftsende der Schließzustand von Türen und Fenstern überprüft werden sowie kein Bargeld im Lokal oder Laden aufbewahrt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter 0 88 21/91 70 entgegen.

