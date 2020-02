Vierjährige von Geländewagen erfasst - Mädchen hat unfassbares Glück

Sie sah ihre Schwester und lief über die Straße. Die Kollision mit dem Auto in Garmisch-Partenkirchen überlebt die Vierjährige wie durch ein Wunder.

Garmisch-Partenkirchen - Dieser Unfall hätte noch schlimmer ausgehen können: Zum Glück hatte ein vierjähriges Mädchen einen Schutzengel, sodass sie die Kollision mit einem Auto ohne schwerere Verletzungen überstand.

Garmisch-Partenkirchen: Mädchen (4) will zu Schwester laufen - Geländewagenfahrer reagiert schnell

Am Samstag wollte eine Mutter der Polizei zufolge mit ihrer Tochter die Zugspitzstraße in Garmisch-Partenkirchen auf Höhe der Einmündung zur Äußeren Maximilianstraße an der dortigen Fußgängerampel überqueren. Aufgrund des Verkehrs mussten beide auf der Mittelinsel warten.

Als die Vierjährige ihre Schwester auf der anderen Straßenseite stehen sah, riss sie sich von der Hand ihrer Mutter los, um über die Straße zu laufen. Dabei wurde sie von einem heranfahrenden Geländewagen erfasst und stürzte. Nur der Reaktionsschnelligkeit des Fahrers war es zu verdanken, dass das Mädchen nicht von dem Auto überrollt wurde.

Garmisch-Partenkirchen: Vierjährige mit Verdacht auf Knochenbruch in der Klinik - Keine Vorwürfe gegen Fahrer

Das Kind musste mit Verdacht auf einen Beinbruch ins Klinikum Garmisch-Partenkirchen eingeliefert werden. Gegen den Pkw-Lenker erhob die Polizei keine Vorwürfe.

Erst vor knapp zwei Wochen war ein in Starnberg ebenfalls eine Vierjährige von einem Auto erfasst worden. Das Verhalten des Wagenlenkers schockierte in diesem Fall die Polizei.