Wankfestival, Musik am Berg und Co: BZB und GaPa-Tourismus stellen Sommer-Programm vor

Sportlich oder kulturell – der Sommer in Garmisch-Partenkirchen hat in diesem Jahr einiges zu bieten. Sogar eine Premiere steht heuer in der Marktgemeinde auf dem Programm. Eine, bei der der Alltag nichts zu suchen hat.

Garmisch-Partenkirchen – David Stiehler weiß es aus erster Hand. Erst vor Kurzem tauschte sich der Eventmanager von GaPa-Tourismus mit Vertretern von „Best of the Alps“ aus und bekam die Bestätigung: „Es gibt keine andere Destination, die so eng mit einer Bergbahn zusammenarbeitet.“ Seit einigen Jahren besteht die Kooperation zwischen seinem Arbeitgeber und der Bayerischen Zugspitzbahn AG. Beide verfolgen die gleiche Absicht: Zum Beispiel neue Zielgruppen zu erschließen. Oder zu zeigen, wie „vielfältig ein Berg sein kann“, sagt Johannes Burkart (BZB). Deshalb gibt es auch in diesem Jahr mit dem Bergfestival am Wank und Musik am Berg zwei Veranstaltungen, die sie gemeinsam auf die Beine stellen. Aber auch weitere Events, bei denen der eine dem anderen unterstützend zur Seite steht. Diese wurden nun auf der Schanze im Olympiaskistadion präsentiert.

Bergfestival am Wank

Nur drei Stunden hat’s im vergangenen Jahr gedauert, dann war es weg. Das erste Kartenkontingent für das Bergfestival am Wank. „Wir erwarten auch heuer einen Run“, sagt BZB-Sprecherin Verena Lothes. Der Vorverkauf für die mittlerweile sechste Auflage am 24. August startet am Montag, 6. Mai, um 8.30 Uhr. 1500 Tickets gehen dann zunächst raus (erhältlich im Webshop, bei der Wankbahn und am Zugspitzbahnhof).

Angesichts des Programms auf Partenkirchens Sonnenberg müssen Festival-Fans wohl auch heuer blitzschnell zuschlagen. „Fenzl“, der ehemalige Bassist von Django 3000, eröffnet das Festival mit Panoramablick. Mit von der Partie ist ebenfalls die österreichische Mundart-Band „Granada“ aus Graz. „Wir haben auch zwei Bands, die scharf drauf waren, wieder zu kommen“, sagt Lothes und lacht. Jamaram sowie Lene und de Buam treten auf.

Der Erfolg der vergangenen Jahre bestätigt die Veranstalter, mit dem Konzept den Nerv zu treffen. Selbst Schlechtwetter wie im vergangenen Jahr hält die Besucher nicht ab, den Berg zum Beben zu bringen. Mehr vom Wetter abhängig sind dagegen Johanni am Wank (23. Juni) und das Kino am Wank (30. August). Diesmal läuft der Film „Grüner wird’s nicht mehr“.

Musik am Berg

Etwas gemütlicher, aber nicht weniger stimmungsvoll geht es bei Musik am Berg zu. „Das ist die Weiterentwicklung von Musik im Park“, sagt Stiehler. Den Hut bei der Auswahl für den Frühschoppen hat dabei Edi Schönach auf. Stets wartet an jedem ersten Sonntag im Monat auf die Gäste eine andere Stilrichtung auf der Sonnenalm – ob Jazz oder Lounge-Musik. Und das bei „einzigartiger Kulisse“, fügt Stiehler an. Der erste Termin ist schon in greifbarer Nähe: am 5. Mai.

AlpenTestival

Es ist ein Erfolgsmodell: DasAlpenTestival hat sich in Garmisch-Partenkirchen etabliert. Die heuer achte Auflage (2. bis 4. August) ist jetzt schon gefragt. Erst Anfang April wurde das entsprechende Tool geöffnet, schon jetzt liegen über 530 Buchungen vor. „Wir rechnen mit 1000 bis 1200 Teilnehmern“, sagt Stiehler. Das Konzept bleibt, der Standort wechselt. Wegen der Arbeiten im Skistadion zieht das Testival zum Kainzenbad-Beachplatz.

360º Trail

Trailrunning ist im Trend. Wer mehr über den Sport wissen oder ihn ohne Startnummer und Zeit ausprobieren möchte, ist bei 360º Trail – dem grenzüberschreitenden Event in der Zugspitz Arena Bayern-Tirol vom 20. bis 22. September richtig. Auf dem Expo-Gelände am Richard-Strauss-Platz gibt es ein geballtes Programm zum Testen und Informieren.

Wanderlust Festival

Premiere in Garmisch-Partenkirchen. Eine, „auf die wir stolz sind“, sagt Stiehler. In der Gemeinde findet das erste europäische Wanderlust Festival statt (13. bis 15. September). Raus aus dem Alltag, lautet die Devise im Michael-Ende-Kurpark. Wie? Mit Konzerten unter freiem Himmel, Wanderungen durch Wälder, beim Naturkino oder beim Darkroom-Yoga.

Weitere Infos

zu den Veranstaltungen der Bayerischen Zugspitzbahn und von GaPA-Tourismus gibt’s unter www.zugspitze.de, www.wanderlust.com, www.alpentestival.de und unter www.360-trail.com.