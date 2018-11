Wegen Sturmschäden: Auf diesen Wanderwegen herrscht Gefahr - Zugstrecke gesperrt

Vernunft ist gefragt: Derzeit sollten Waldgebiete gemieden werden. Aufgrund des Sturms müssen dort erst die Schäden behoben werden.

Landkreis- Der Herbststurm in der Nacht auf Dienstag hat Spuren hinterlassen. Zwar hinterließ er in den Wäldern nur vereinzelt Schäden, dennoch bestehen Gefahren durch abgebrochene Baumteile, durch Holz unter Spannung und aufgeklappte Wurzelteller. Die Waldbesitzervereinigung (WBV) Ammer Loisach rät dringend von Touren durch den Wald ab.

Insbesondere sollen die Wanderwege zwischen Ohlstadt, Heimgarten und Herzogstand gemieden werden. Und das noch für längere Zeit. Wie es von Seiten des WBV heißt, werden noch einige Wochen ins Land gehen, bis die Schäden beseitigt sein werden, weil der Wald schlecht erschlossen sei.

Unbedingt sind Absperrungen, die von Waldbesitzern oder Forstarbeitern aufgestellt werden, zu respektieren. "Ich pass‘ schon auf" - das gilt nicht. Erst im vergangenen Jahr ist es in Icking zu einem tödlichen Unfall gekommen, weil eine Waldbesucherin eine Absperrung missachtet hatte. Sollten Absperrungen ignoriert werden, rät die Waldbesitzervereinigung, die entsprechenden Personen bei der Polizei anzuzeigen.

Doch nicht nur auf den Wanderwegen gibt es Einschränkungen. Aufgrund eines Baums in der Oberleitung ist derzeit die Strecke zwischen Garmisch-Partenkirchen und Klais gesperrt. Die Züge aus Richtung München verkehren bis Garmisch-Partenkirchen und enden dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Innsbruck fahren bis Mittenwald und enden vorzeitig. Wie die DB Regio mitteilt, ist ein Schienenersatzverkehr mit Bus zwischen Garmisch-Partenkirchen und Mittenwald ist eingerichtet.

(Aufgrund von Bauarbeiten befindet sich die Ersatzhaltestelle in Klais in der Bahnhofstraße am Café Rusticana.)

Lesen Sie auch:

Messer-Attacke auf zwei Personen: Opfer schwerstverletzt - Täter auf der Flucht

Nach einer Messerattacke in Kolbermoor im Kreis Rosenheim fahndet die Polizei nach dem mutmaßlichen Täter.

Wagen prallt gegen Baum: 25-jährige Tölzerin stirbt

Schrecklicher Unfall in den frühen Morgenstunden des Allerheiligentags: Bei Bad Tölz prallte eine Frau (25) mit ihrem Auto gegen einen Baum und starb noch an der Unfallstelle.