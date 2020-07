Zehn neue Glocken für drei Kirchen: Jetzt sind sie in Garmisch-Partenkirchen eingetroffen

Ankunft am Rathausplatz

von Manuela Schauer

Willkommen in der Heimat: Über 50 Menschen nehmen am Rathausplatz den Transporter mit den zehn neuen Partenkirchner Glocken in Empfang. Zum ersten Mal sind die Bronze-Exemplare am Mittwoch zu sehen – und lösen Emotionen aus.