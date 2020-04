Kramertunnel: Brückenbau im Zeitplan

Corona bringt den Ablauf nicht in Gefahr: Am Nordportal des künftigen Kramertunnels gehen die Arbeiten trotz zeitweisen Baustopps normal weiter.

Garmisch-Partenkirchen – Die Aussagen des Staatlichen Bauamts Weilheim und die von Josef Lagger von der Firma HaBau mit Sitz in Perg in Oberösterreich sind deckungsgleich. Lagger ist Gruppenleiter im Ingenieurtiefbau und bekräftigt, dass der Zeitplan beim Brückenbau des Kramertunnels am Nordportal eingehalten und das Bauwerk Ende April betoniert werde. Der zeitweise Baustopp beeinflusste laut Nadine Heiß, Abteilungsleiterin im Staatlichen Bauamt, den Ablauf des Gesamtprojekts nicht.

Derzeit gehen die Arbeiten mit 15 Beschäftigten von HaBau an der Baustelle bei Burgrain wie geplant voran. Im März war es wegen der Auswirkungen der Corona-Krise zu einem einwöchigen Baustopp gekommen. Am 15. März verkündete die Bayerische Staatsregierung Reisebeschränkungen, durch die die Mitarbeiter der Firma HaBau nicht mehr zur Baustelle gelangen konnten. „Das sind Wochenpendler, alles Österreicher“, sagt Lagger. Doch für die waren die Grenzen geschlossen, an den folgenden fünf Tagen blieb die Brücke an der Loisach unberührt. Erst nachdem die Mitarbeiter vom Bauherren des Kramertunnels – dem Staatlichen Bauamt Weilheim – „eine Genehmigung als Pendler zum Bau des öffentlichen Infrastrukturbauwerks“ erhalten hatten, durften sie wieder einreisen, erklärt Lagger. Am 23. März wurden die Arbeiten an der Brücke am Nordportal fortgesetzt.

Material- oder Transportschwierigkeiten gibt es momentan keine. „Die Lieferketten funktionieren einwandfrei“, sagt der Gruppenleiter. Die Sicherheits- und Gesundheitsbestimmungen werden eingehalten. So gibt es Abstandsregelungen von 1,5 Metern bei der Arbeit an der Brücke, es sitzen weniger Mitarbeiter im Aufenthaltsraum zusammen, und es fahren mehr Firmenwagen zur Baustelle, damit weniger Personen im Auto sitzen, um die Ansteckungsgefahr zu mindern. Darüber hinaus soll der Kontakt zu anderen Firmen auf den Baustellen vermieden werden. „So weit wie möglich werden die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten“, betont Lagger. In der Praxis gelinge das aber nicht immer zu hundert Prozent.

