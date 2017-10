Zitzmann bleibt länger,Bürgerentscheid kommt

Damit hatte niemand gerechnet: Der Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat hat Mittwochabend beschlossen, dass Zitzmann Spielzeugland bis zum 31. Dezember 2018 am bisherigen Standort bleiben darf. Der Bürgerentscheid ist für den 17. Dezember angesetzt.

Garmisch-Partenkirchen– Überraschende Wende im Gezerre um Zitzmann Spielzeugland. Der Garmisch-Partenkirchner Gemeinderat hat gestern Abend beschlossen, dass die Firma im Haus am Richard-Strauss-Platz 2 bis „längstens“ zum 31. Dezember 2018 bleiben darf. Die Gemeinde verzichtet darauf, die notarielle Urkunde, die Max Zitzmann am 10. November 2016 unterschrieben hatte, zu vollstrecken. Der zufolge müsste der Inhaber heuer an Silvester das Gebäude räumen. „Wir werden nicht den Gerichtsvollzieher schicken“, sagt CSU-Frontfrau Elisabeth Koch, die diesen Antrag einbrachte. Die Begründung: Das Kongresshaus und die unsichere Situation, wie es umgebaut oder saniert werden soll, nachdem die Kosten aus dem Ruder zu laufen drohen. „Wir haben keinen Plan“, meinte sie. Dem Koch-Vorschlag folgte die Mehrheit des Gemeinderats. Zuvor hatte sie darum gebeten, die Sitzung „für fünf Minuten zu unterbrechen“ und den Ältestenrat einzuberufen, dem die Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD) angehören. Ihnen stellte sie ihren Plan zunächst vor.

Der Bürgerentscheid, der den Erhalt von Zitzmann-Spielzeugland am jetzigen Standort sowie einen längerfristigen Mietvertrag zum Ziel hat, kommt trotzdem. Die Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichts zeigte bei den Kommunalpolitikern, die das Bürgerbegehren zweimal abgelehnt hatten, Wirkung. In namentlicher Abstimmung fiel das Ergebnis mit 24:0 eindeutig aus. Garmisch-Partenkirchens Bürger können nun am Sonntag, 17. Dezember, über Wohl und Wehe von Zitzmann Spielzeugland bestimmen.