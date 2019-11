Zwei Gaunerpärchen plündern Kasse in Supermarkt

Vorsicht vor dieser Masche: Zwei Pärchen haben durch einen fiesen Trick die Kasse eines Drogeriemarktes in der Von-Brug-Straße geplündert.

Garmisch-Partenkirchen - Auf einmal fehlte ein dreistelliger Betrag. Die Angestellte eines Drogeriemarkes in der Von-Brug-Straße in Garmisch-Partenkirchen wollte ihren Augen nicht trauen. Durch einen Trick verschafften sich zwei Pärchen am Mittwoch gegen 13 Uhr Zugang zur Kasse.

So gingen die Verbrecher vor: Die zwei Damen lenkten die Verkäuferin ab, so geschickt, dass diese die Kasse komplett aus den Augen ließ. Währenddessen verschafften sich zwei Männer Zugang zur Kasse und Bargeld entwenden. Wie, stellt die Beamten vor ein Rätsel. Sie vermuten, dass falsche Kassenschlüssel verwendet wurden. Fest steht, dass die osteuropäischen Pärchen, die nur gebrochen Deutsch sprachen und sich sonst auf ungarisch unterhielten, wohl nicht zum ersten Mal unterwegs waren. Diese Masche ist offenbar auch im benachbarten Österreich bekannt, wie die Polizei mitteilt. Erst als die Täter sich aus dem Staub gemacht hatten, fiel der Kassierin der Diebstahl auf. Sie alarmierte umgehend die Polizeiinspektion in Garmisch-Partenkirchen.

Zwei Gaunerpärchen plündern Drogeriemarkt-Kasse: Polizei bittet mit Täterbeschreibung um Hinweise

Diese sucht nun mit folgender Täterbeschreibung nach dem Quartett: Alle vier waren dunkel gekleidet, die Frauen eher elegant, die Herren lässig. Einer der Männer hatte braunes Haar und ein markantes Gesicht mit einer Zahnlücke. Beim Zweiten fiel ein Tattoo am rechten Unterarm auf, er hatte dunkelblondes Haar. Beide Frauen waren sehr schlank und hatten tätowierte Augenbrauen. Eine der Beiden trug rotbraun gefärbtes Haar und ein Piercing in der Oberlippe. Die Poizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen bittet jetzt um Hinweise unter Telefon 0 88 21/91 70.

