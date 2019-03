Klinik-Küchenchef geht in den Ruhestand: Erst einmal das Ausruhen lernen

Für über 1000 Mitarbeiter und 500 Patienten haben Martin Plank und sein Team täglich gekocht. Nach über 17 Jahren am Klinikum Garmisch-Partenkirchen geht der Küchenchef in den Ruhestand. Dem steht der 63-Jährige noch skeptisch gegenüber. Eine Herausforderung wartet.

+ Verabschieden ihren persönlichen Spitzenkoch Martin Plank (M.) in den Ruhestand: (v. l.) Stefan Rothweiler (Leiter Einkauf & Logistik), Frank Niederbühl (Kaufmännischer Direktor), Planks Partnerin Gabi Bürkl, Geschäftsführer Bernward Schröter, Landrat Anton Speer und Betriebsratsvorsitzende Rosemarie Feldmann. © Klinikum Garmisch-Partenkirchen Garmisch-Partenkirchen – Ausruhen? Füße hochlegen? Nichts tun? Und das auch noch ein paar Tage hintereinander? Martin Plank hat keine Ahnung, wie das funktioniert. „So von 100 auf 0...“ Er spricht den Satz nicht zu Ende. Ja, an seinen Ruhestand muss sich der 63-Jährige erst einmal gewöhnen. Der hat für den Leiter der Klinikgastronomie nun begonnen. Über 17 Jahre lang bekochte er Mitarbeiter und Patienten im Klinikum Murnau und Garmisch-Partenkirchen.

Wahrscheinlich, sagt Plank, hätte er noch ein, zwei Jahre dranhängen können, wenn er darum gebeten hätte. Aber irgendwann muss Schluss sein, „da fühltst du dich auch mal ausgebrannt“. Vor allem, wenn man seit dem 14. Lebensjahr arbeitet. Vollgas über Jahrzehnte, „immer unter Strom“. Zahlen aus seiner Zeit im Klinikum sprechen für sich: Plank und seine etwa 45 Mitarbeiter kochten täglich für 500 Patienten und weit über 1000 Mitarbeiter, zudem für die Asylbewerber – zeitweise mehr als 300 – im Abrams-Komplex. Nicht zu vergessen für zwischen 150 und 180 Kinder im klinikeigenen Kindergarten und der Einrichtung an der Dompfaffstraße.

Katastrophenfall im Landkreis: Außergewöhnliche Situation

Oft reagierte Plank spontan, musste umplanen. Das bringt sein Beruf mit sich. Unvergessen aber bleibt ihm dieser Freitagmittag, der 11. Januar 2019. Die Küche ist geputzt, das Team bereit fürs Wochenende. Als das Telefon klingelt. Landrat Anton Speer hat den Katastrophenfall ausgerufen. Hunderte Einsatzkräfte kommen – und brauchen etwas zu essen. Der Feierabend für Plank und sein Team ist gestrichen. Vier Tage lang versorgen sie die Helfer, in der Spitze über 450 kalte und 620 warme Mahlzeiten am Tag – zusätzlich zum Klinikbetrieb. Gleich am Freitag bekommen die Kräfte Kartoffelsuppe mit Würschtl, es folgen Nudeln mit Bolognese, dann Linseneintopf, Geschnetzeltes zum Schluss. Halbscharig liegt Plank nicht.

Situationen wie den K-Fall meinte Stefan Rothweiler, Leiter Einkauf & Logistik und Planks Vorgesetzter, als er im Rahmen der Verabschiedung dessen zuverlässige Art lobte. „Selbst im größten Stress, in der unübersichtlichsten Situation, in Adhoc-Aktionen, die sein Team ans Limit der Leistungsfähigkeit brachten, hat er es geschafft, die Kollegen zu begeistern. Das war phänomenal.“

Das Team lag Plank immer am Herzen, dafür setzte er sich unter anderem als Betriebsrat ein. Dessen Vorsitzende Rosemarie Feldmann adelte ihn. „In unseren Herzen wirst du unser Drei-Sterne-Michelin-Küchenchef aller Kliniken in Bayern bleiben.“

Frische Zutaten verarbeiten, Speisen ordentlich präsentieren

Gearbeitet hat der gebürtige Oberpfälzer, der seit 1981 im Landkreis lebt, an zweien: Er startete 2002 in Murnau, wechselte dann nach Garmisch-Partenkirchen. Davor war er unter anderem im Parkhotel Oberammergau tätig – eine komplett andere Aufgabe. In einem Krankenhaus nimmt der Küchenchef beispielsweise nicht einfach ein neues Gericht auf den Speiseplan, alles muss mit der Ernährungsberaterin abgestimmt werden. Den Vormittag über ist das Team mit dem Vorbereiten beschäftigt, im Mittags-Hochbetrieb herrscht „Fließbandarbeit“ – die Plank nicht mit billig oder lieblos assoziiert haben will. Dosen und Tüten auf – warm machen – fertig: Das gilt seit Langem nicht mehr. Frische Zutaten werden verarbeitet. Die Speisen auf dem Tablett wollte Plank immer „ordentlich angerichtet“ sehen.

Was er jetzt macht? Plank weiß es noch nicht. Ein bisschen wird er aushelfen und seinem Nachfolger Stephan Schulz (35), der bereits seit drei Jahren mit Plank arbeitet, bei Fragen zur Seite stehen. Zudem wird er sicher einige Motorradtouren unternehmen und viel Zeit beim Eisstockschießen verbringen. Vor allem aber wird er an seiner Ruhe-Strategie arbeiten. „Ich muss lernen, runterzukommen. Das ist jetzt die wichtigste Aufgabe.“