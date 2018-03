„Der Hammer“! Rathaus-Verwaltung patzt schon wieder 

Irgendetwas läuft bei der Verwaltung im Garmisch-Partenkirchner Rathaus offensichtlich gerade nicht rund. Zum wiederholten Male ist ihr ein Fehler unterlaufen. Diesmal bei einer Veröffentlichung zum Mobilfunk-Bürgerentscheid.

Garmisch-Partenkirchen – Was ist nur mit der Verwaltung im Garmisch-Partenkirchner Rathaus los? Erneut ist den Gemeindemitarbeitern ein Fehler unterlaufen, was in der jüngeren Vergangenheit bereits einige Male passiert ist. Betroffen sind diesmal der Bürgerentscheid und das Ratsbegehren zum Mobilfunk. Die Gemeinde hatte in der Bürgerzeitung, die im Anzeigenblatt „Kreisbote“ am 14. März erschien, und im Aushang am Rathaus die falsche Fassung des Ergebnisses der Bürgerentscheide veröffentlicht. „Das ist ein Hammer“, sagt Anton Hofer, Sprecher der Bürgerinitiative, dem beide Patzer aufgefallen waren.

Im Abstimmungsausschuss hatten sich Hofer, Bürgermeisterin Dr. Sigrid Meierhofer (SPD), Elisabeth Koch (CSU), Claudia Zolk (CSB) und Mechtild Morhart (SPD) einstimmig auf folgenden Wortlauf geeinigt: „Beide Bürgerbegehren haben das notwendige Quorum nicht erreicht und sind somit gegenstandslos.“ In der ersten Version, die Hofer monierte, hatte es geheißen: „Der Markt Garmisch-Partenkirchen wird nicht dazu verpflichtet, Bauleitplanverfahren zur Feststellung von Mobilfunkstandorten in Garmisch-Partenkirchen durchzuführen.“ Exakt diese Formulierung fand jetzt den Weg in die Bürgerzeitung und in den Aushang. Meierhofer zeigte sich in einem Schreiben an Hofer zerknirscht, entschuldigte sich für den Fehler, „der durch die versehentliche Versendung eines älteren Entwurfsdokumentes an den Kreisboten leider aufgetreten ist. Wir werden diesen Fehler im nächsten Amtsblatt klarstellen und hier dann auch in Vollzug des Beschlusses des Abstimmungsausschusses die korrekte Bekanntmachung veröffentlichen.“

Wann dies geschehen wird, konnte Rathaus-Sprecher Martin Bader nicht mit Gewissheit sagen. „Wahrscheinlich im April.“ Schneller ging’s beim Rathaus-Schaukasten. Dort hängt seit Dienstagnachmittag das Dokument in richtiger Version.