Garmisch-Partenkirchner sind genervt vom Chaos bei der FIS: WM-Vergabe „wie bei Werdenfelser Meisterschaften“

Von: Christian Fellner

Teilen

Großer Moment im Jahre 2006: Bürgermeister Thomas Schmid (l.) hält die erste Ansprache nach dem Zuschlag für die WM 2011. In Portugal hatte die deutsche Delegation unter anderem mit (v.r.) dem damaligen DSV-Präsidenten Alfons Hörmann, Ex-Ministerpräsident Edmund Stoiber und OK-Chef Peter Fischer eine ganze Woche verbracht. Dazwischen der frühere FIS-Präsident Gian-Franco Kaspar. © CF

Es herrscht Unverständnis in Garmisch-Partenkirchen: In fünf Wochen wird die alpine Ski-WM für 2027 vergeben, und noch weiß keiner, wie genau das Prozedere ablaufen wird. Fix ist nur, dass es keinen Kongress in Präsenz in Portugal geben wird. Über die Weltcup-Rennen soll Anfang Mai wieder gesprochen werden.

Garmisch-Partenkirchen – Peter Fischer trägt das Herz auf der Zunge. Das ist wahrlich keine neue Feststellung. „Die Wahrheit muss man sagen dürfen“, betont der Ehrenvorsitzende des Skiclub Garmisch. Ein Motto, dem er seit jeher treu ist. Und von dem er auch jetzt nicht abweicht, da zum einen dem Weltcup-Traditionsstandort Garmisch-Partenkirchen die Herren-Abfahrt auf der Kandahar entzogen werden soll, zum anderen die Marktgemeinde beim gleichen Verband, der FIS, um die alpinen Ski-Weltmeisterschaften im Jahr 2027 buhlt. Eine schwierige Situation. „Eine ungute – für alle“, präzisiert Fischer, der in der Bewerbung noch immer der Kopf der heimischen Verantwortlichen ist.

Allianz der großen Weltcup-Orte gegen die Pläne von FIS-Präsident Johan Eliasch

Vieles ist aktuell unklar: Wie es mit den Weltcup-Rennen weitergeht. Aber auch: Wer nun tatsächlich die WM 2027 bekommt, und – vor allem – wie sie überhaupt vergeben wird. In Sachen Weltcup-Kalender hat Weltverbandspräsident Johan Eliasch in den vergangenen Tagen und Wochen einiges zu hören bekommen. Fischer spricht nun von einer „Allianz der Großen“. Die prominenten Ausrichter hätten sich zusammengetan, sprechen offenbar mit einer Stimme, sind von Eliaschs Plänen wenig bis gar nicht begeistert.

Die Rennen alleine sind es dabei gar nicht, die sauer aufstoßen. „Bei vielen ist es die Zentralvermarktung, die er anstrebt“, betont Fischer. Im Klartext: Bisher vermarkten die nationalen Verbände oder Veranstalter ihre Rennen selbst, kassieren dafür die Fernsehgelder. Eliasch möchte nun alles zentral über die FIS abwickeln. Da machen die namhaften Weltcup-Orte und großen Verbände nicht mit.

Anfang Mai wird wieder über den neuen Weltcup-Kalender gesprochen

Großer Gesprächsbedarf herrscht in dieser Sache. Die nächste Runde des FIS-Council, des Vorstands des Ski-Weltverbands, ist nun für Anfang Mai geplant. Dann soll ein überarbeiteter Kalender vorgestellt werden. Die Garmisch-Partenkirchner erhoffen sich freilich die Wiederaufnahme des Kandahar-Klassikers. Dreimal hat Fischer schon persönlich mit Eliasch gesprochen. Er kann dessen Vorgehen nicht verstehen. Bei einem Treffen des Club5, in dem die führenden Veranstalter des Ski-Zirkus’ vereint sind, hatte der Schwede, Vorstandsvorsitzender bei Sportartikelhersteller Head, noch verkündet, er brauche die Traditionsorte mit ihren Veranstaltungen. „Jetzt ist es eine 180-Grad-Wende.“

Peter Fischer kann die Situation bei der FIS nicht nachvollziehen. © Peter Kornatz

Was Fischer ebenfalls nicht gefällt: Es soll künftig keinerlei Planungssicherheit mehr geben für die Ausrichter. Unter Präsident Gian Franco Kaspar hatte stets ein Drei-Jahres-Kalender für den alpinen Weltcup existiert. „Braucht Eliasch nicht mehr.“ Fischer gibt zu bedenken, dass es ganz „primitive Probleme“ geben wird: „Was machst du mit den Hotels für die Teams, die werden nach jedem Weltcup schon wieder gebucht?“

Entscheidung Ende Mai - aber noch keiner weiß, wie das Proedere genau abläuft

Die Verbände erhoffen sich Antworten im Mai. Ende des Wonnemonats soll auch die WM-Entscheidung fallen. Neben Garmisch-Partenkirchen haben sich Crans-Montana (Schweiz), Soldeu (Andorra) und Narvik (Norwegen) beworben. Genau fünf Wochen sind es bis dahin. „Und wir als Bewerber wissen immer noch nicht genau, wie das Ganze ablaufen wird.“

Die FIS hatte nach dem Council-Treffen zuletzt veröffentlicht, dass es keinen FIS-Kongress in Präsenz in Portugal geben wird. Nun sollen die Spitzenfunktionäre offenbar in Mailand zusammenkommen. Am 25. und 26. Mai. Denn neben der WM-Vergabe stehen ja auch Neuwahlen an. Eliasch muss und will sich im Amt bestätigen lassen. Laut FIS-Meldung werden sich die WM-Kandidaten in einer kleinen Präsentation über zehn Minuten – zumindest das ist wie früher – vor Ort ein letztes Mal zeigen dürfen. Die Delegation sollen aber maximal zwei oder drei Personen umfassen. „Haben wir alles auch gelesen, eine Bestätigung gibt es bisher nicht.“ Selbst der Tag scheint nicht fix zu sein – ob der 25. oder 26. Mai.

Fischer sieht eine Geringschätzung der WM und der Bewerber seitens der FIS

Fischer findet’s unglaublich, wie mit derlei Entscheidungen umgegangen wird. „Das ist fast so, als würde man eine Werdenfelser Meisterschaft vergeben. Dabei ist die alpine WM doch das höchste Gut, das die FIS hat.“ Er hatte immer auf eine Präsenzveranstaltung gehofft, um noch netzwerken zu können. „Jetzt wird es maximal eine Mini-Veranstaltung, so zwischen Frühstück und Mittagessen.“ Fischer sieht darin eine Geringschätzung des gesamten Prozederes und der Bewerber. „Das trifft ja alle, nicht nur uns. Jeder Kandidat hat in zwei Jahren so viel Herzblut da reingesteckt.“ Und dann wieder ein Votum mit Council-Mitgliedern womöglich nur online zugeschaltet? Er kann es nicht nachvollziehen. Sein Fazit: „Die ganze Situation in der FIS ist aktuell ungut.“ Und dieses Treiben verfolgt er ja wirklich lang genug.