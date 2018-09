Garmisch-Partenkirchner Vogelschutzwarte weiter in Gefahr

Florian Streibl, Landtagsabgeordneter der Freien Wähler, erhält auf seine Anfrage eine „alarmierende“ Antwort von Umweltminister Marcel Huber. Die Tage der Vogelschutzwarte scheinen gezählt zu sein.

Garmisch-Partenkirchen – War das schon der Todesstoß für die Vogelschutzwarte in Garmisch-Partenkirchen? Florian Streibl befürchtet es. Der Landtagsabgeordnete der Freien Wähler setzt sich für deren Erhalt ein. Er wandte sich deshalb an Umweltminister Dr. Marcel Huber (CSU) und warb dafür, die aktuellen Planungen des Landesamts für Umwelt (LfU), die Einrichtung nach Augsburg zu verlegen, zu beenden. Jetzt hat der Oberammergauer eine Antwort erhalten. Eine unerfreuliche. Eine, die „alarmierend wirkt“. Huber soll, so teilt es Streibl mit, große Sympathien für die Prüfung des Umzugs zeigen.

Die Begründungen lieferte der Minister ebenfalls: Laut dem Parlamentarischen Geschäftsführer der Freien Wähler schreibe er schwammig von Synergieeffekten, die genutzt werden könnten. Davon, dass durch den baldigen Ruhestand einiger Mitarbeiter der Personalabbau in Garmisch-Partenkirchen sozial verträglich realisierbar wäre. Wobei es Hubers Ansicht nach um eine Verlagerung der Stellen geht. Ein weiterer Aspekt im Antwortschreiben: die Lage des neuen Standorts. Die Vogelschutzwarte ist für ganz Bayern zuständig. Von Augsburg aus, dort soll der neue Standort sein, wären die Einsatzgebiete im Freistaat besser zu erreichen. Was bei diesem Szenario mit der Immobilie passiert, ist vage formuliert. Sie soll nach 2020 anderweitig genutzt werden.

Aussagen, mit denen sich Streibl nicht einfach abfindet. Erst recht nicht anfreundet. Das Mitglied des Kreistags weist auf den Verlust von wichtigen Arbeitsplätzen in der Region hin, die eine Verlagerung der Vogelschutzwarte – die zudem erst vor wenigen Jahren kostenintensiv modernisiert worden ist – mit sich bringe. „Es braucht weitere Anstrengungen vor Ort, um die Schließung zu verhindern“, betont der Politiker.

Die Resolution, die der Kreistag im Juli im Kampf um die Warte einstimmig verabschiedet hatte, war der erste Schritt (wir berichteten). Ein „wichtiger“. Darin hieß es: „Der Kreistag fordert die Bayerische Staatsregierung auf zu prüfen, ob das geplante .Alpine Artenschutzzentrum‘ in den Liegenschaften der bestehenden Vogelschutzwarte Garmisch-Partenkirchen eingerichtet werden kann.“ Parallel dazu flatterte ein Schreiben des Landkreises bei Huber und bei Ministerpräsident Dr. Markus Söder (CSU) auf den Schreibtisch. Die Rückmeldung fiel spärlicher aus, wie die an Streibl. „Sie nehmen sich der Sache an“, teilt Stephan Scharf, Sprecher im Landratsamt, mit. Mehr kann er nicht sagen. Eine andere Information liegt nicht vor. „Wir hoffen immer noch, dass eine positive Resonanz kommt.“

Streibl dagegen wettert gegen das „doppelzüngige Vorgehen“ der Staatsregierung. „An Stammtischen vor Ort den Leuten etwas vormachen, wie sehr man sich in der Region einsetze, dann aber sogar gegen die eigenen Ziele wie zum Beispiel das Projekt der Behördenverlagerungen vorgehen“, sagt der Abgeordnete. Seine Fundamentalkritik: „Söders Ministerriege nimmt die Belange der Menschen hier nicht ernst.“ Er geht sogar noch weiter und spricht von einer „herzlosen Politik für die Region“.