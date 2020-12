Auto mit Münchner Kennzeichen bespuckt: Garmisch-Partenkirchner Neubürger geschockt – „Woher kommt die Wut?“

"Er wünscht sich, „dass wir in dieser für alle sehr schweren und entbehrungsreichen Zeit respektvoll und nicht wütend oder feindselig

miteinander umgehen“."

Das wäre schön, wünsch ich mir auch, jedoch hat sich der Selbstschutz an irgendeinem Punkt verselbständigt, schon alleine deshalb, weil man kaum noch Konflikte verbal beilegen kann, wie das wohl mal der Fall war. Dies hat durchaus verschiedene gesellschaftliche Komponenten, zum einen wurde die sofortige Beissreaktion durchaus "antrainiert" - wer erstmal durchatmet und überlegt was er sagt, hat das Nachsehen weil das Gegenüber ihm in der Zeit schon dreimal eine verpasst hat, sei es verbal oder im blöderen Fall physisch. Zum anderen ist da die erwünschte totale Mobilität, zwar wirtschaftlich angestrebt, die aber in sich zu etlichen sozialen Verwerfungen führt weil jeder in Konkurrenz zu jedem steht, was offenbar bewusst in Kauf genommen wurden und im Sinne des 'Wettbewerbs' vielleicht sogar angestrebt wurde entsprechend den erlernten Schemata der 'Schwarzen Pädagogik' (sh Alice Miller). Denn "willst du nicht, nehm ich wen anderen" wird ja immer noch als pschcologisches Moment sowohl privat als auch im Geschäftlichen gern verwendet, Verantwortung und Integrität sind unerwünscht.

Im Übrigen regen mich die mindestens 30-50% auswärtigen Kennzeichen auf unseren Parkplätzen (3 Minuten zur U-Bahn) ganz genauso auf. Sind halt vielleicht auch alles 'nicht Umgemeldete' bzw. 'vorübergehend hier Wohnende'.

Wer wo nicht auf Dauer wohnt, so lässt sich gut beobachten, dem ist es oft egal, wie er eine Struktur hinterlässt - dazu muss man sich in München nur mal genauer umsehen, und daran beteiligt sind seit guter Zeit durchaus die 'Kinder der Nichtmünchner', die sich, plötzlich aus der sozialen Kontrolle am Dorf entlassen, auch aufführen als wären sie plötzlich die Königinnen und Könige. Wer eh bald wieder geht oder dies als Option hat, was soll der sich schon drum kümmern, wie er was hinterlässt. Auch dies ein immer schneller rotierender Teufelskreis.