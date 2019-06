Manche Patienten sind empört: Zahnärztin übernimmt Praxis - und nennt sie „Fotzn‘spanglerei“

Darf man das? Petra Volz hat in Garmisch-Partenkirchen eine Zahnarzt-Praxis übernommen und bayerisch ausgerichtet: „Fotzn’spanglerei“ nennt sie ihr Gewerbe.

Garmisch-Partenkirchen – Wer Probleme mit den Zähnen hat, der geht zu einer Zahnarzt-Praxis. Eh klar. In Garmisch-Partenkirchen aber gibt es eine Zahnärztin, die ihrem Beruf eine besondere bayerische Note gegeben hat. Zahnärztin Petra Volz nennt sich selbst Fotzn’spanglerin. Ihre Praxis firmiert als Fotzn’spanglerei. Nicht nur verschämt, sondern ganz offiziell auf dem Türschild. Der Begriff prangt auch auf den Zahnarztkitteln der Angestellten, www.fotznspanglerei.de ist die Homepage-Adresse. Petra Volz traut sich was: Fotzn – das ist in Bayern gleichbedeutend mit Mund oder, wer’s derber will, Maul.

Zahnärztin betreibt „Fotzn‘spanglerei“ in Garmisch: Manche Patienten haben Probleme mit Begriff

Die Idee entstand „in gelöster Runde“, erzählt Alexander Volz, Ehemann der Zahnärztin und in der Praxis für alles Betriebswirtschaftliche zuständig. Mit Freunden habe das Ehepaar diskutiert, wie die bisherige, gut eingeführte Garmisch-Partenkirchner Zahnarzt-Praxis Wegmann nach der Übernahme Anfang dieses Jahres rhetorisch etwas aufgemöbelt werden könne. So kam man auf den Begriff Fotzn’spangler. „Meine Frau ist alteingesessene Tölzerin. Für sie war Fotzn ein selbstverständlicher Begriff“, sagt Alexander Volz. Er selber komme aus dem Rheinland, gesteht er. „Ich habe mich anfangs schon gewundert, wenn jemand sagte: Schau her, der Hund hat was in der Fotzn.“ Obwohl Bairisch in der Garmischer Region noch gebräuchlicher ist als etwa in München, gab es „ganz vereinzelt“ (Volz) auch Patienten, die mit dem Begriff ihre Schwierigkeiten hatten.

Zahnarztpraxis „Fotzn‘spanglerei“: Eine Patientin regte sich richtig auf

Eine Patientin empörte sich sogar, dass der Begriff „durchweg negative Assoziationen“ wecke und „in jeder Deutungsweise herabwürdigend“ sei. Sie empfehle, das „F-Wort“ zu tilgen. Als Angehörige einer Generation, „die für Frauenrechte und Emanzipation auf die Straße gegangen ist“, werde sie einer „Fotzn’spanglerei“ jedenfalls künftig fernbleiben.

Doch bei ihrem Ausflug in die Details des Bairischen hat sich die (Ex)-Patientin in Abwege verirrt. Anzügliche geschlechtliche Bedeutungen, die manchem vielleicht einfallen, hat der Begriff in Bayern nach Angaben des einschlägigen Bairisch-Lexikons ausdrücklich nicht (siehe unten).

Sprachforscher sagen zur „Fotzn‘spanglerei“: Zahnärztin „verdient Respekt.“

Neben etwas Kritik gab es aber auch viel Lob. Der Lehrer Niklas Hilber, der den Dialektverein Bund Bairische Sprache (BBS) in der Werdenfelser Region vertritt, ist vom Mut der Zahnärztin begeistert: Die Medizinerin sei „regionsloyal“, weil sie den Gebrauch des Bairischen im Alltag berücksichtige – und was könne in Zeiten des schwindenden Dialekts wertvoller sein.

Auch BBS-Vereinschef Sepp Obermeier aus dem niederbayerischen Konzell sagt: „Die junge Zahnärztin verdient Respekt. Die Bezeichnung betont die Verbundenheit mit Bairisch und unterstreicht den Aspekt des Handwerklichen in der Zahnmedizin.“ Das sei um Klassen besser als „pseudobairische Wortgebilde“ wie etwa „Hendlfriedhof“ (für Wampe), mit denen Bairisch sonst oft nur karikiert werde.

Gut möglich, dass Petra Volz eine Kandidatin für die Bairische Sprachwurzel ist – einen Preis für Dialekt-Erhalt, den der Verein jedes Jahr vergibt.

„Ein derber Ausdruck“ - das sagt das Wörterbuch zum Begriff

Fotze, das ist in Bayern kein Schimpfwort. Synonyme sind Mund, Maul, oder auch Gosche(n), heißt es im Standardwerk „Bairisches Deutsch“ von Ludwig Zehetner. In vielen Redewendungen steht Fotze auch stellvertretend für „Schnauze“ - also: „halt die Fotzen“. Auch als Synonym für Ohrfeige oder Schelle ist es gebräuchlich. Zehetner stellt aber klar: „Im Bairischen ist Fotze(n) zwar ein derber Ausdruck, hat aber niemals die Bedeutung Vagina oder Hure.“

