Gemeindewerke-Chef klärt auf: Energiesparen gut für den Geldbeutel, hilft aber nicht für den Winter

Von: Christian Fellner

Die Gasspeicher in Deutschland füllen sich weiter. In Bayern sind es bereits 90 Prozent, die laut Wodan Lichtmeß für acht Wochen reichen. © Frank Hoermann / Sven Simon via IMAGO

Der Garmisch-Partenkirchner Energieversorger feilt regelmäßig an einem Notfallplan – Markt erlässt noch keine Einschränkungen in Schulen und Kindergärten - Wenig Konkretes aus dem Landratsamt

Garmisch-Partenkirchen – An einem Notfallplan Energie arbeiten die Gemeindewerke schon lange. Einmal wöchentlich trifft sich beim Garmisch-Partenkirchner Versorgungsunternehmen eine interne Expertenrunde, um die Lage zu bewerten und Fortschritte in der Vorbereitung auf eine mögliche Gasknappheit oder einen Strom-Blackout zu dokumentieren. Denn eines ist klar: Tatenlos zusehen, wenn der Notfall eintritt – ein solches Szenario gibt es nicht. Wodan Lichtmeß, der Direktor der Werke, sagt klar: „Existenzielle Einrichtungen wie Wasser- oder Abwasserentsorgung, Polizei, Schulen, Rathaus et cetera müssen wir aufrechterhalten.“

Wie groß die Gefahr tatsächlich ist, kann er aktuell schwer einschätzen. Vor allem beim Gas – in Anbetracht von leckenden Leitungen in der Nordsee und einer schwierigen Versorgungslage mit Flüssiggas. Etwas entspannter blickt Lichtmeß auf den Stromsektor: Durch die Pläne der Regierung, die Atomkraftwerke (AKW) Isar 2 und Neckarwestheim mindestens bis April 2023 laufen zu lassen, habe diese Gefahr etwas an Bedrohlichkeit verloren. „Wenn es so ist, wird es wohl nicht zum Blackout kommen, aber noch trauen die Energiekonzerne der Politik nicht.“

Ohne Strom geht nichts - auch keine Gasheizung

Lichtmeß hebt die Bedeutung einer Stromversorgung nochmals hervor: „Ohne Strom geht gar nichts.“ Auch keine Gasheizung, die nicht ohne Elektrizität läuft. „Da funktioniert auch keine Fernwärme.“ Dass in dieser Frage ein Umdenken an der Spitze der rot-grün dominierten Regierung stattgefunden hat, erleichtert ihn ein wenig. Denn allein das AKW Isar 2 produziere im Jahr 11,5 Milliarden Kilowattstunden Strom. Um zu verstehen, um welche Kapazitäten es geht, liefert er plastische Vergleiche: „Ganz Garmisch-Partenkirchen hätte damit für 110 Jahre Strom oder pro Jahr könnten damit 3,5 Millionen Haushalte versorgt werden, dreimal mehr als München hat.“

Auch wenn diese Gefahr vom Tisch zu sein scheint, die Verantwortlichen der Gemeindewerke haben bereits auf die Bremse getreten und versucht, Energie nicht zu vergeuden. So ist im Alpspitz-Wellenbad seit dem G7-Gipfel die Sauna zu, seit einer Woche das große Außenbecken nicht mehr in Betrieb. Das Wasser dort auf 28 Grad zu beheizen, sei in der aktuellen Situation nicht sehr effektiv, stellt Lichtmeß klar. Normalerweise bleibt die 50-Meter-Anlage bis Ende der Allerheiligen-Ferien geöffnet. Auch das Olympia-Eissportzentrum war bereits von Einschränkungen betroffen. Die Halle II blieb nach G7 den Sommer über ohne Eis, wurde erst Anfang Oktober in Betrieb genommen. „Schon mit ein wenig Bauchschmerzen“, räumt Lichtmeß ein. Und doch sieht er die Öffnung auch mit einer gewissen „Symbolkraft“ verbunden. Er will den Bürgern nicht die Möglichkeit rauben, ihre Hobbys auszuüben. Sein Versprechen: „Das bleibt so, bis wir von oben eine Weisung bekommen.“

Energiesparen hilft hauptsächlich dem eigenen Geldbeutel

Lichtmeß hat zum Thema Energiesparen grundsätzlich eine klare Meinung: „Das ist nie verkehrt – um die Umwelt und den eigenen Geldbeutel zu schonen“, sagt er. Doch eines müsse den Menschen bewusst sein: „Die Energie, die wir jetzt einsparen, hilft uns später nicht über den Winter.“ Denn weder der Bürger im Kleinen noch beispielsweise Versorger wie die Gemeindewerke können Gas bunkern. „Wir haben keine eigenen Speicher.“ Immerhin seien die bayerischen Gas-Vorratslager nun zu 90 Prozent gefüllt. Seine Schätzung: „Das reicht im Notfall für acht Wochen für ganz Bayern.“ Insofern hänge die Versorgung im Winter aber nicht von dem ab, was die Menschen nun vorsorglich sparen, sondern rein von der Verfügbarkeit in diesem Zeitraum.

Diesen Ansatz hat sich auch der Markt Garmisch-Partenkirchen zu eigen gemacht, der seit dem Frühsommer das Thema Energie genau verfolgt. Die Gemeinde verzichtet derzeit auf Einsparungen in Schulen oder Kindergärten. „Da ist uns die Gesundheit der Kinder einfach zu wichtig“, betont Rathaussprecherin Silvia Käufer-Schropp. Heizungen werden in diesen Einrichtungen nicht heruntergefahren. Sehrwohl dagegen im Rathaus um im Bauhof. „Da haben wir die Anlagen gemäß den Vorschriften gedrosselt.“

Wodan Lichtmeß sieht das Landratsamt am Zug

Lichtmeß kann mit dem Ist-Zustand mit Blick auf sein Haus ganz gut leben. „Wir sind dabei zu investieren, wir machen unsere Hausaufgaben.“ Etwas erstaunt ist er, dass von übergeordneten Stellen aktuell wenig von einem Krisenmanagement zu hören ist. Er sieht speziell das Landratsamt am Zug, das bekanntlich als Katastrophenschutzbehörde fungiert.

Von dort gibt es aktuell wenig konkrete Informationen. In einer Pressemitteilung wird auf allgemeine Pläne zum Katastrophenschutz verwiesen, die vorhanden sind oder fortgeschrieben werden. Zudem sei man im Austausch mit benachbarten Landkreisen sowie einer Fachfirma, die sich auf Blackout-Szenarien spezialisiert hat.