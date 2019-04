Gast bestellt und bestellt: Kellner erlebt dann böse Überraschung beim Abkassieren

Da hatte wohl einer viel Durst aber wenig Geld. Am Sonntag erwischten Beamte der Polizei Garmisch-Partenkirchen einen Zechpreller. Der war aber nicht nur in Lokalen unterwegs.

Er bestellte und bestellte, ohne einen Cent Geld bei sich zu haben. Am Sonntagabend trieb ein Zechpreller in Garmisch-Partenkirchen sein Unwesen. In einem Lokal an der Bahnhofsstraße konsumierte er alkoholhaltige Getränke im Wert von 40 Euro, ohne sie bezahlen zu können, teilt die Polizei mit. Der 62-jährige Hesse war zudem in eine Jugendherberge im Ort einquartiert, deren Rechnung er ebenfalls nicht begleichen konnte. Der Mann muss sich nun wegen Zechbetrug in mehreren Fällen verantworten.